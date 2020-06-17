«Фридом Финанс»: Рынки отыгрывают мощную статистику по розничным продажам в США

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Американский минторг зафиксировал в мае прирост товарооборота на 17,7% против ожидаемых 8%. Базовые продажи (без учета автопрома) подскочили на 12,4% против прогнозов 5,5%. Это дало такой толчок фондовым индексам, что площадки в США открылись ростом до 3%, а Европа усилила подъем в диапазоне от 3,5% до 4%.

Нефть отбила просадку предыдущих нескольких сессий, поднявшись в коридор $41-41,5. Общий прирост за день составил более 4%, что случается нечасто. Вполне возможно, что сегодняшний день для нефти закончится небольшим отскоком вниз от достигнутых локальных пиков на $0,5-1. Растущий краткосрочный тренд пока неустойчив, коррекция на рынках может возобновиться в любой момент.

РТС в плюсе на 3%, поднявшись выше 1260 пунктов. До конца сессии можем протестировать 1270 пунктов, но закрепиться выше данной отметки вряд ли получится. Со среды подъем может продолжиться и перейти в более высокий диапазон 1260-1290 пунктов.

Индекс Мосбиржи прибавляет около 2%. Рынок дошел до отметки 2780, но затем отступил на 10 пунктов ниже. Ожидаем закрытие ближе к текущим значениям, и на среду закладываем умеренный прирост с осторожным заходом выше 2800 пунктов.

Среди акций к вечеру в лидеры выбились: Русгидро (+5%), МРСК Волги (+4,3%), ЛСР (+3,7%). Бумаги застройщиков по-прежнему выглядят привлекательно. ЛСР на максимумах с середины марта. Среднесрочной целью по бумаге (на горизонте месяца) мы видим уровень 750 рублей за штуку, это более 11% потенциального прироста. Триггером для дальнейшего подъема могут стать данные о продажах квартир в июне, которые появятся не ранее конца этого месяца.

От 0,5% до 1% сегодня теряют: Акрон, Детский мир, ММК, Полюс и X5 Retail Group. На общем фоне наиболее перспективно смотрятся расписки X5. Компания намерена в этом году сократить капитальные затраты почти вдвое и направить эти средства на погашение долгов. Данная стратегия позитивна как для держателей бумаг с целью получения дивидендов, так и для тех, кто делает ставку на рост. Мы закладываем достижение расписками ретейлера 2500 рублей на горизонте нескольких недель. Это дает потенциал роста бумаги около 8,5%.

Рубль отскочил от локальных минимумов и в течение дня сменил падение на рост. Американская и европейская валюта снижаются на 30 и 60 копеек соответственно. Падение евро усилено его снижением на межбанковском рынке в отношении с другими парами. В среды мы ожидаем, что торги по доллару вновь переместятся ниже планки 69 рублей, по евро – ниже 78 рублей.