Комментарии

«Фридом Финанс»: В фокусе аукционы ОФЗ

17 июня 2020

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Коррекция сменилась разворотом вверх. Большинство бумаг закрылось на положительной территории. Лидерами роста на фоне новости о дивидендах стали акции НМТП (+21,29%). В аутсайдерах оказались бумаги Акрона (-2,15%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 69,00-70,00.

Минфин предложит разные выпуски ОФЗ.  Предстоящий аукцион станет последним перед заседанием ЦБ, на котором, как ожидается, будет понижена ключевая ставка. Неизвестно, на какую именно величину ее уменьшат и какие комментарии по возможности дальнейшего смягчения ДКП последуют. В этой связи тему монетарного смягчения полностью отыгранной считать нельзя, поэтому ожидается и значительный спрос на долговые бумаги. Нефть вновь развернулась вверх. В США вдруг заговорили об отрицательных ставках. Это дополнительно стимулирует спрос на рублевые инструменты, хотя слухи о возможности введения Казначейством США отрицательных ставок, на наш взгляд, беспочвенны. Отечественный Минфин предложит разные выпуски: с фиксированным купоном сроком на пять и десять лет, а также восьмилетние индексируемые облигации. Наибольший интерес инвесторы проявят к «длинным» бумагам. Минфин может выручить 100-150 млрд руб. Несмотря на рост цены на нефть, объем заимствований на внутреннем рынке сокращаться в ближайшее время не будет, поскольку дефицит бюджета по итогам года может превысить 2 трлн руб. даже при текущем уровне цены на нефть.

Ожидаем разнонаправленную динамику. Лидерами роста могут стать сырьевые компании.  Ориентир для пары USD/RUB: диапазон 69,00-70,00, прогноз по индексу Мосбиржи: 2700-2750 пунктов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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