«Открытие»: Предстоящие аукционы ОФЗ могут поддержать рубль

Андрей Кочетков, ведущий аналитик брокерской компании банка «Открытие»

Ожидания на старт дня:

Внешний фон перед стартом торгов в России негативный. Азиатские индексы неуверенно торгуются на опасениях второй волны COVID-19 и негативных событиях в геополитике. Нефть теряет позиции на фоне роста запасов в США и опасениях медленного восстановления спроса. В начале дня на отечественном рынке также может проявиться неуверенность, тем более, что накануне отечественные индексы явно уступали в динамике европейским и американским. Предстоящие аукционы ОФЗ могут поддержать рубль, но также покажут основные ожидания рынка по поводу заседания ЦБ РФ в пятницу.

О рынках:

По итогам торгов 16 июня индекс МосБиржи вырос на 1,08% до 2748,30 п., а РТС на 1,73% до 1242,72 п. В очередной раз поводом для роста российского рынка, как и внешних, стали новости от центральных банков. ФРС расширила охват программы экстренного финансирования корпоративных долгов. Банк Японии увеличил объём финансовой поддержки бизнеса. И, наконец, МЭА улучшила прогноз спроса на нефть в текущем году на 500 тыс. бар. до 91,7 млн бар. в сутки. Соответственно, падение составит лишь 8,1 млн бар. суточного потребления. В будущем году вовсе ожидается восстановление спроса на 5,7 млн бар. И лишь новости из Китая об ужесточении карантинных мер в Пекине немного подорвали оптимизм. Ко всему прочему в Китае одобрили в мае инфраструктурные проекты на $18,3 млрд. В США готовят инфраструктурную программу на $1 трлн. Если бы не COVID-19, то рынки было бы не удержать. Тем не менее, отечественные нефтяники завершили торги неплохим приростом. «ЛУКОЙЛ» подорожал на 2,43%, а «Роснефть» на 1,43%. Бумаги ГМК «Норникель» выросли на 2,17% на фоне информации о том, что «РусАл» предложил не обсуждать вопрос дивидендов в публичном пространстве. Акции «Аэрофлот» поднялись на 2,24%, реагируя на новости о возможном предоставлении гарантий по кредитам на пять лет. Однако самый сильный рост был в акциях НМТП (+21,3%) на рекомендациях совета директоров выплатить дивиденды в размере 1,35 рублей на акцию. В числе лидеров также оказались бумаги «Русгидро» (+5,63%), ЛСР (+3,68%), АФК «Система» (+2,83%) и Банк «Санкт-Петербург» (+2,62%). Аутсайдерами дня стали акции «Акрон» (-2,15%), «Полюс» (-1,66%), ММК (-1,55%). Объём торгов на основной секции Московской Биржи составил 81,225 млрд рублей.

Рубль провёл довольно волатильный день. В моменте он укреплялся до 69,18 за доллар и 77,94 за евро. К вечеру оптимизм немного утих на фоне новостей из Китая. Однако позиции, завоёванные накануне после решения ФРС, всё же были удержаны. В среду 17 июня пройдёт очередной тест рынка, который покажет наиболее вероятный сценарий снижения ставки ЦБ РФ на пятничном заседании. Минфин предложит инвесторам три выпуска ОФЗ: ОФЗ-ПД 26234 с погашением 16 июля 2025 года; ОФЗ-ПД 26228 с погашением 10 апреля 2030 года; а также ОФЗ-Ин 52002 с погашением 2 февраля 2028 года. Все аукционы будут проводиться в объёме остатка доступного для размещения. Повышенный спрос и доходности ниже 5,0% по более коротким бумагам могут указать на более агрессивное снижение ставки, а вот низкий спрос и более высокие доходности будут свидетельствовать о сдержанных ожиданиях. К вечеру вторника доллар укреплялся на 0,06% до 69,62, а евро слабел на 0,37% до 78,425.

Американские торги завершились ростом индексов. Начинался день с позитивной статистики. Розничные продажи выросли за май на 17,7% при ожиданиях роста около 8,5%. Промышленное производство повысилось за май на 1,4%. Однако в рамках своего двухдневного выступления в Конгрессе председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что восстановление экономики будет длительным, а сильная статистика за май не должна слишком обнадёживать, поскольку уровень занятости и загрузки предприятий далеки от значений до пандемии. Он также подчеркнул необходимость дополнительных стимулов со стороны государства, чтобы обеспечить более устойчивое восстановление. Меж тем, риски второй волны нарастают. В США несколько штатов сообщает о резком росте числа заболевших. Китай отчитался о вероятном распространении COVID-19 за пределы столичного региона. Из корпоративных историй стоит выделить новости от Schlumberger Ltd. (+1,19%) о планах организационной реструктуризации, что позволит сократить расходы на $1,5 млрд в год. Бумаги Apple (+2,65%) пока игнорируют разбирательства антимонопольной администрации Евросоюза по поводу нарушений местного законодательства ограничениями в использовании услуг Apple Pay и App Store. Слухи о подготовке администрацией Дональда Трампа инфраструктурного пакета на $1 трлн благотворно сказались на акциях производителя тяжёлой строительной и горной техники Caterpillar (+5,26%). Самыми сильными секторами стали Энергетика (+2,82%) и здравоохранение (+2,44%). По итогам дня DJIA вырос на 2,04% до 26289,98 п., а S&P 500 поднялся на 1,9% до 3124,74 п.

Настроения в Азии уже не были столь оптимистичными. Международный Валютный Фонд предупредил, что экономический спад в текущем году будет более сильным, чем ранее прогнозировалось. Впрочем, апрельский прогноз МВФ предполагал снижение глобального ВВП лишь на 3%. К примеру, японский экспорт в мае упал на 28,3%, а импорт на 26,2%. Ожидались более скромные цифры падения на 22,7% и 12,9% соответственно. Не добавляют оптимизма новости с китайско-индийской границы. Индийская сторона заявляет о 20 погибших военнослужащих в результате столкновений с подразделениями Народной Армии Китая. В отношениях Республики Корея и КНДР также охлаждение, так как Пхеньян отказался обмениваться специальными представителями и обещал увеличить военное присутствие на совместной границе. К 8:40 мск NIKKEI 225 - 22467,48 п. (-0,51%), Hang Seng - 24328,54 п. (-0,06%), Shanghai Composite - 2927,11 п. (-0,16%).

Кроме страхов второй волны, на нефть давит непосредственная статистика. По данным API, на неделе до 12 июня коммерческие запасы нефти в США выросли на 3,9 млн бар. Запасы бензина увеличились на 4,3 млн бар., а дистиллятов на 0,92 млн бар. На терминале в Кушинге запасы сократились на 3,3 млн бар. Согласно опросу S&P Global Platts, на рынке ждут сокращения запасов нефти на 3,5 млн бар., а также снижение запасов бензина на 2,2 млн бар. и рост по дистиллятам на 3,1 млн бар. С учётом свежих предупреждений от МВФ и новостей о росте заболеваемости в США и КНР можно ждать возвращения пессимизма на нефтяной рынок. К 9:00 мск Brent - $40,54 (-1,03%), WTI - $38,05 (-1,55%), Золото - $1737,3 (+0,05%), Медь - $5659,29 (+0,10%), Никель - $12990 (-0,26%).

Индекс доллара повышался на 0,01% до 96,97 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США снизилась до 0,73% по сравнению с 0,75% накануне. К 9:00 мск пара EUR-USD - $1,128 (+0,12%), GBP-USD - $1,255 (-0,1%), USD-JPY – 107,24 (-0,06%).

Следующие макроэкономические события запланированы на среду: