ПСБ: Пара доллар/рубль на открытии уйдёт в район 69,5 рубл

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ



Сегодня перед открытием торгов на российском рынке для рубля сложился противоречивый внешний фон. С одной стороны, давление на национальную валюту будет оказывать ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent теряет порядка 1%, отступив в район 40,5 доллара за баррель. С другой, поддержку ей окажет динамика валют развивающихся стран, которые сегодня с утра демонстрируют умеренное укрепление. Также отметим слабость американской валюты, несущей потери на международном валютном рынке. На таком фоне в начале торгов ожидаем отступления пары доллар/рубль в район 69,5 рубля. Однако в дальнейшем американская валюта может попытаться отыграть утренние потери и выйти на положительную территории. Этому может поспособствовать ситуация в ценах на нефть, где существуют риски отступления ближайшего фьючерса на Brent ниже 40 долларов за баррель. При этом, в ходе торгов пара доллар/рубль сохранит позиции позиций в диапазоне 67,5-70 рублей.



Напомним, что во вторник основные мировые валюты продемонстрировали разнонаправленное движение по отношению к рублю. Так, доллар вырос на 0,1%, закончив торги в районе 69,6 рубля, евро, напротив, снизился на 0,4%, отступив в район 78,4 рубля.