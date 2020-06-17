ИАЦ «Альпари»: Пауэлл помог росту фондовых рынков

Во вторник, 16 июня, фондовый рынок США мощно вырос после выступления главы ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе. В своём выступление Пауэлл заявил, что политика количественного смягчения будет продолжаться как минимум несколько лет, программа скупки ФРС корпоративных облигаций американских компаний будет расширена, а низкие процентные ставки в США – «это надолго». В итоге к концу торгового дня индекс Dow 30 вырос на 2,04%, S&P 500 повысился на 1,9%, а индекс Nasdaq – на 1,75%. Европейские рынки во вторник также повышались на фоне выхода многих стран из режима ограничений, введённых в связи с пандемией Covid-19. Азиатские фондовые рынки с утра преимущественно растут, за исключением некоторых индексов Китая и Южной Кореи.

Российский фондовый рынок во вторник тоже хорошо вырос. Индекс МосБиржи повысился за торговый день на 1,08%, до 2748,3 пункта, а индекс РТС вырос на 1,73%, до 1242,72 пункта. Данные Росстата о падении промышленного производства в мае на 9,6% в годовом исчислении не смогли помешать росту российских акций, так как, по-видимому, для инвесторов более важными оказались положительные новости с мировых рынков и постепенный выход крупных городов России из ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Абсолютным лидером роста российского рынка во вторник стали акции компании «Новороссийский морской торговый порт», подорожавшие за день сразу на 21,29%, видимо, на заявлениях руководства эмитента о выплате дивидендов за 2019 год в размере 1,35 руб. на акцию. Среди других лидеров роста оказались акции «РусГидро» (+5,63%) и строительной группы «ЛСР» (+3,68%). Динамику слабее остального рынка показали акции «Акрона» (-2,15%) и золотодобывающей компании «Полюс» (-1,66%). Мы прогнозируем динамику колебаний индекса РТС сегодня в рамках 1230-1260 пунктов, а индекса МосБиржи — в 2740-2770 пунктов.

Цена нефти сорта Brent 16 июня выросла на 2,3%, до $40,83 за баррель. В свою очередь, цена техасской WTI повысилась на 2,5%, до $38,26 за баррель. Несмотря на то, что игроки фьючерсного рынка по-прежнему опасаются, что спрос на нефть будет очень медленно восстанавливаться, позитивом для рынка стали как новости о стимулировании экономики США посредством QE, так и о сокращении экспорта нефти из Саудовской Аравии в США в июне до 35-летнего минимума. Однако сегодня с утра в преддверии публикации данных по коммерческим запасам нефти в США цены на нефть возобновили падение: Brent теряет в цене уже 1,3%, а WTI — 1,5%. Ожидаем колебаний цены Brent сегодня в диапазоне $39-41 за баррель.

Курс доллара США к российскому рублю расчётами «на завтра» 16 июня подорожал на 7 коп. (+0,1%), до 69,65 руб. Однако курс евро не поддержал укрепление доллара к рублю и упал на 30 коп. (-0,38%), до 78,42 руб. Мы ожидаем, что сегодня доллар сегодня проведёт торги в рамках 69-70 руб., евро — в коридоре 78-79 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»