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Курсы валют ЦБ РФ на 17 июня: 69,4822 руб/доллар США и 78,3829 руб/евро

17 июня 2020
ЦБ РФ с 18 июня установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 69,4822 руб.
  • 1 евро - 78,3829 руб.
  • 10 китайских юаней - 98,0639 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,2702 р. (0,39%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,6605 р. (0,84%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,4272 р. (0,43%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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