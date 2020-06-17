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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 17 июня: 3 875,9800 руб/1 г золота и 39,0400/1 г серебра

17 июня 2020
ЦБ РФ с 17 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 3 875,9800 руб.
  • 1 грамм серебра - 39,0400 руб.
  • 1 грамм платины - 1 861,3500 руб.
  • 1 грамм палладия - 4 408,9302 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 4,9199 р. (0,13%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,3700 р. (0,96%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 39,4300 р. (2,16%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 104,2298 р. (2,42%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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