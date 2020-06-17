Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 17 июня: 3 875,9800 руб/1 г золота и 39,0400/1 г серебра
17 июня 2020
ЦБ РФ с 17 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 3 875,9800 руб.
- 1 грамм серебра - 39,0400 руб.
- 1 грамм платины - 1 861,3500 руб.
- 1 грамм палладия - 4 408,9302 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
4,9199 р. (0,13%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,3700 р. (0,96%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
39,4300 р. (2,16%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
104,2298 р. (2,42%).
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