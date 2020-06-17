«Фридом Финанс»: Инвесторы предпочитают думать о хорошем

Ален Сабитов, старший аналитик «Фридом Финанс»:

Фондовые индексы США завершили в плюсе третью сессию подряд. Драйвером роста их обеспечили ожидания дополнительных стимулирующих мер и данные о рекордном (на 17,7%) росте розничных продаж в мае, что позволяет рассчитывать на ускоренное восстановление экономики. Кроме того, оптимизму способствовали сообщения из Великобритании о том, что давно известный и недорогой лекарственный препарат дексаметазон оказался эффективным при лечении пациентов с COVID-19. S&P500 по итогам торгов 16 июня поднялся на 1,9%, до 3125 пунктов. Все 11 секторов завершили день на положительной территории. Наибольший рост продемонстрировали циклические сектора энергетики и финансов.

Мировые фондовые площадки сегодня торгуются умеренно позитивно. Положительный эффект от экономических стимулов перевешивает опасения инвесторов по поводу второй волны эпидемии коронавируса. Тем временем число заразившихся COVID-19 в мире продолжает быстро увеличиваться. Пекин отменяет авиарейсы и усиливает карантинные ограничения в связи с обнаружение очага заражения на рынке морепродуктов Синьфади. В США рост заболеваемости фиксируется в Техасе и Флориде.

Вместе с тем инвесторы фокусируются на фискальных и монетарных стимулах, а также на признаках прохождения дна экономического спада. В этой связи прошедшую коррекцию участники рынка используют как удачную возможность увеличить позиции в рисковых активах. Оптимизм поддерживается планами Белого дома выделить $1 трлн на инвестиции в инфраструктуру и расширение программы покупок корпоративных облигаций со стороны ФРС.

Азиатcкие фондовые индексы демонстрируют смешанную динамику. Японский Nikkei теряет 0,6%, реагируя на данные о падении экспорта в мае на 28%. Шанхайский CSI300 торгуется в нуле, гонконгский Hang Seng прибавляет более 0,6%. Фондовые площадки Европы открылись ростом в пределах 1%.

Спрос на безопасные активы, в том числе на облигации США, нейтральный. Ставка по 10-летним трежерис колеблется вблизи 0,75%. Июльский фьючерс на Brent стабилизовался у $40 за баррель. Золото торгуется у $1720 за унцию. Слабый аппетит к риску сегодня присутствует. Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящих торгов предпримет попытку подняться к 3150 пунктам.

В фокусе внимания майские данные по рынку недвижимости. Консенсус предполагает рост числа выданных разрешений на строительство и увеличение объемов строительства. Строительная отрасль раньше других возобновила работу, поэтому отскок вверх должен быть заметным. Ожидаемое повышение показателей может подтвердить, что экономике удалось оттолкнуться от дна. Кроме того, продолжатся слушания в сенатском банковском комитете с участием главы ФРС Джерома Пауэлла. Впрочем, после многочисленных заявлений регулятора в последние дни новых значимых для рынка комментариев, скорее всего, не будет.

Индекс настроений от Freedom Finance вырос до 9 из 100. Показатель все еще отражает беспокойство по поводу негативных экономических последствий пандемии коронавируса, но его повышение с минимальных значений может говорить об улучшении перспектив.

Технически S&P500 пока успешно проходит тест на прочность. Индекс остается выше значимого уровня — 200-дневной средней в районе 3015 пунктов с улучшившимся показателем RSI. Индикатор RSI поднялся выше нейтральной отметки 50, что сигнализирует об улучшении моментума. При этом индикатор MACD остается в минусе, что говорит о сохраняющейся неопределенности. Рынок избавился от перекупленности, но противоречивые сигналы свидетельствуют пока скорее в пользу периода консолидации, чем нового ралли.