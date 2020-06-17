«Фридом Финанс»: Целевой диапазон закрытия для индекса Мосбиржи составляет 2735-2815 пунктов

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

В лидерах роста – акции Системы и Детского мира, которые прибавляют на новости о планируемой продаже около 16% акций Детского мира. Возможная ключевая причина роста спроса на бумаги ДМ в краткосрочном периоде – в ожиданиях рынка, связанных с дальнейшей отменой карантинных мер.

В то же время, восстановление цен на нефть оказало позитивное, но ограниченное влияние на котировки бумаг ТЭК. Не исключено, что рынок осторожен, поскольку нефтяные цены тестируют важный психологический уровень сопротивления в $40-42 за баррель.

Американские фондовые индексы, вероятно, поддержала информация ФРС о планируемом увеличении вложений в сегмент корпоративного долга за счет использования целевых специальных фондов, максимальный установленный регуляторами размер которых составляет $750 млрд. Однако, судя, в том числе, по статистике схожей ситуации 2008 года, улучшение динамики корпоративного долга по отношению к UST уже отыграно рынком. Покупки UST Резервной системой значительно сократились в последние недели. На фоне активизации мер стимулирования на развивающихся рынках, количественное ослабление в США переходит от активной фазы к фазе «точечной» поддержки спроса, хотя и очень значительной по объемам. Рынок, тем не менее, будет реагировать на это как на ужесточение монетарных условий и это – судя по аналогиям 2008-2009 гг. – фактор риска для покупателей на ближайшие недели и месяцы.

Технические и сезонные риски по-прежнему носят повышенный характер. Сегодня преобладают шансы снижения рынка акций. Целевые диапазоны закрытия дня для индекса Мосбиржи и курсов USD/RUB и EUR/RUB составляют 2735-2815 пунктов, 68,95-70,70 рублей и 77,80-78,90 рублей за доллар США и евро соответственно.