«Фридом Финанс»: Российские индексы перешли к боковой динамике

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Фондовые рынки под вечер сбавили обороты. В США торги открылись разнонаправленным движением индексов. Это следствие слабой отчетности по рынку недвижимости. Европа по-прежнему прибавляет от 0,5% до 1%, рынки развивающихся стран в среднем растут на 1%. Нефть держится около отметки $40,5, не предпринимая пока активных попыток пойти выше или ниже.

РТС и ММВБ торгуются близко к уровням закрытия предыдущей сессии: около уровней 1240 и 2740 пунктов соответственно. В базовом сценарии мы ожидаем закрытия на 20-30 пунктов выше текущих уровней и развитие динамики в следующую сессию в пределах 2%.

Среди акций в лидеры выдвинулась Башнефть (+4,4%), следом идут Полюс (+3,4%), Система (+3%), НЛМК (+3%), Распадская (+2,7%), Детский мир (+2%). Бумаги Полюса поднялись к уровням начала месяца. На наш взгляд, потенциал восстановления к майским величинам по-прежнему сохраняется. На фоне стабильного спроса на золото, которое удерживает многолетние пики, акции Полюса могут за короткое время отыграть более 10% вверх.

Детский мир сегодня растет преимущественно на корпоративных новостях – о дополнительном размещении материнской структурой АФК Система 16% акций ретейлера. Растут обе компании, хотя для Детского мира речь идет о размывании долей акционеров. Позитивным аспектом продажи акций можно считать то, что у данных бумаг вырастет ликвидность, и формирование цен на торгах станет более сглаженным. В среднесрочной перспективе мы не предвидим сильных движений в Детском мире. На горизонте ближайших недель динамику будет преимущественно боковой с сохранением коридора 95-102 рубля за акцию.

Падают сегодня: Фосагро (-2,2%), Фармсинтез (-2%), Татнефть (-2%), X5 (-2%), Сургутнефтегаз (-1,7%), Лента (-1,7%). Охлаждение инвесторов к бумагам продуктовых ретейлеров, на наш взгляд, не оправдан. Особенно перспективной смотрятся расписки X5 на фоне ожидания роста дивидендных возможностей компании. Долгосрочно достижима цель по бумаге 2700 рублей за штуку, на коротком горизонте (до двух недель) мы предвидим подъем к отметке 2350, что дает потенциал более 3%.

Рубль, как весь отечественный рынок в целом, под вечер перешел к боковой динамике. Доллар и евро практически вернулись к отметкам конца прошлой сессии. Мы ожидаем усиления роста обеих пар на фоне слабых данных по спросу на нефть и, как следствие, возможного отката Brent до $40 мили чуть ниже. Доллар до конца дня может превысить уровень 70, у евро есть потенциал роста выше 78,5.