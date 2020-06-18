ИАЦ «Альпари»: Мосбиржа запускает торги иностранными бумагами

Мосбиржа планирует допустить к торгам акции иностранных эмитентов. В конце лета будут запущены торги 25-30 бумагами, а к концу года их количество будет доведено до 50. Торги будут проходить в рублях, конечным клиентам не надо будет тратить дополнительные ресурсы для конвертации валюты. Однако дивиденды по бумагам будут приходить в валюте. В дальнейшем акции иностранных компаний будут торговаться и в ходе вечерней сессии, которую биржа запускает на следующей неделе.

Почти десять лет назад, в 2011 году, тогдашний президент Дмитрий Медведев высказал идею международного финансового центра в Москве. После санкций 2014 года и валютного кризиса о ней все забыли. Однако лестно, что Россия делает шаг в данном направлении. Данная услуга будет, прежде всего, востребована клиентами финансовых компаний, которые не обеспечивают доступ к торгам на иностранных площадках или к Санкт-Петербургской бирже. Мосбиржа – главная торговая площадка России, и очень вероятно, что Санкт-Петербургская биржа уступит часть своих позиций после запуска торгов иностранными акциями на Мосбирже.

Есть и еще один важный момент. В Питере торги проходят в долларах, а на Мосбирже расчеты будут производиться в рублях. Соответственно, в последнем случае изменения курса российской валюты будут влиять на конечный финансовый результат. В заключение стоит сказать, что денежная накачка ФРС обеспечивает хороший приток ликвидности, следовательно, зарубежные акции интересны для покупки.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»