ИАЦ «Альпари»: На рынке повисла неловкая пауза

К вечеру достаточно позитивного торгового дня российские биржевые индексы сползли в минус. Для этого есть сразу два повода: за пару дней отскока активы и бенчмарки вернулись довольно высоко, а новых оснований для этого как будто и не прибавилось.

Индекс МосБиржи сегодня к концу дня отступил к 2738 пунктам, сохраняя в силе целевой диапазон движения в пределах 2725-2800 пунктов. Индекс РТС консолидируется возле 1236 пункта, совсем рядом со вчерашними отметками. Идей на рынке пока нет, зато участники рынка проявляет большое желание отойти в сторону и понаблюдать за развитием событий.

Сравнительно небольшие объемы торгов в середине недели, кстати, подтверждают, что эта мысль общая для многих участников рынка.

В плюсе сегодня бумаги «Системы» и «Башнефти», а также металлургов на фактах оживления глобальной экономики. Под давлением держатся акции «ФосАгро», вниз летит «Аэрофлот». В бумагах последнего явно идет поиск комфортного коридора движения, он вполне может быть обозначен в пределах 85,30-90 руб.

Доллар США к вечеру торгуется около отметки 69,74 руб. и может закрепиться в рамках 69,50-70,00 руб. Евро снизился до 78,21 руб., вероятный краткосрочный коридор движения составляет 78-79 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»