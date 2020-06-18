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«Фридом Финанс»: Государство «заправит» Аэрофлот

18 июня 2020

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Динамика была разнонаправленной. Лидерами роста стали акции Полюса (+3,84%). В аутсайдеры попали бумаги Аэрофлота (-5,13%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 69,00-70,00. 

Акции Аэрофлота (-5,13%) упали на слухах о докапитализации.  Мы ранее оценивали убыток перевозчика в 80 млрд руб. Примерно столько государство может потратить на покупку нового выпуска акций авиакомпании. На наш взгляд, для миноритариев это не является плохой новостью. Аэрофлот, безусловно, входи в число пострадавших от кризиса компаний. Поддержка основного акционера выглядит логичной. Накачивать компанию кредитами нецелесообразно: это приведет лишь к подорожанию билетов и надолго снизит дивиденд. Размывание принципиально не ухудшит позицию миноритариев, поскольку Аэрофлот в любом случае находится под контролем государства. Кроме того, в дальнейшем не исключается продажа части госпакета. Драйвером роста котировок станет новость о возобновлении международных перевозок в полном объеме. Сроки не определены, но вероятно, это произойдет в третьем квартале. 

Ожидаем разнонаправленную динамику. Лидерами роста могут стать сырьевые компании. Ориентир для пары USD/RUB: диапазон 69,00-70,00, прогноз по индексу Мосбиржи: 2700-2750 пунктов.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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