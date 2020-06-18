Комментарии

ПСБ: Ситуацию на мировых фондовых рынках на утро четверга можно охарактеризовать как умеренно-негативную

18 июня 2020

Учитывая внешний фон, сегодня на открытии торгов ожидаем преобладания продаж в российских акциях. Это поспособствует отступлению индекса МосБиржи в сторону уровня 2700 пунктовНесмотря на преобладание продаж на рынке энергоносителей и разнонаправленное движение валют развивающихся стран, пара доллар/рубль в начале сессии удержит позиции у уровней закрытия средыКлючевым фактором для рынка ОФЗ остаются ожидания по снижению ставки на 100 б.п. на завтрашнем заседании, что поддержит котировки госбумаг в четверг

РФ обдумывает докапитализацию Аэрофлота (ДЕРЖАТЬ) на фоне кризиса авиаперевозок - (НЕЙТРАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Аэрофлот один из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса перевозчиков. Авиакомпания, в частности, осуществляет международные транзитные перевозки между Европой и Восточной Азией через свой хаб в Шереметьево. Значительная часть внутренних рейсов из Шереметьево также обеспечивается пассажирами, прилетевшими из-за рубежа. В апреле и мае Аэрофлот потерял более 90% пассажиропотока, что отрицательно повлияло на его финансовое положение и потребовало поддержки авиакомпании. Допэмиссия приведет к размытию доли миноритариев, а также окажет давление на курсовую стоимость акций. Масштаб размытия доли миноритариев будет зависеть от цены выкупа акций допэмиссии.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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