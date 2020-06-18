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«Альпари Евразия»: Индекс РТС проторгуется 18 июня в коридоре 1225-1250 пунктов

18 июня 2020

Основные западные фондовые индексы закрылись в среду разнонаправлено, европейские преимущественно выросли, а американские снизились. Вслед за Америкой умеренно снизился и российский рынок. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи потерял 0,30%. Долларовый индекс РТС на фоне ослабления рубля к доллару снизился сильнее, на 0,39%. Среди лидеров снижения – «Аэрофлот» (-5,13%) и «Татнефть» (-2,69%). Американский индекс Dow Jones снизился при этом на 0,65%.

Утром четверга большинство бирж стран АТР снижалось на 0,4-1,0%. Исключением был Shanghai Composite, который прибавлял 0,15%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 3 084 п., на 0,75% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Снижение большинства азиатских площадок задает негативный внешний фон перед открытием рынка российских акций. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2715-2770 пунктов, по индексу РТС — 1225-1250 пунктов.

Основные валюты изменились накануне к рублю по-разному. По итогам дня на МосБирже доллар подорожал до 69,7400 руб. (+12,25 коп.). Европейская валюта снизилась до 78,4100 руб. (-1,5 коп.). Такая разнонаправленная динамика валют связана со снижением пары EURUSD с 1,1260 до 1,1240. Утром нефть торговалась вблизи уровней вчерашнего закрытия. Благодаря этому мы ожидаем нейтрального открытия торгов рублем. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 69,0-70,4 руб., для европейской валюты — 77,6-79,2 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Альпари Евразия»

 

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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