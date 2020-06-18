«Фридом Финанс»: Во второй половине дня преобладают шансы снижения рынка акций

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Сегодня к 12:00 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,5%. На фоне консолидации цен на нефть сравнительно слабую динамику показывают акции ПАО «Лукойл» и ПАО «Газпром». Вчера, по сообщениям ряда ведущих рыночных СМИ, согласно июньскому отчету ОПЕК, прогноз по падению мирового спроса на нефть в 2020 году сохраняется на уровне 9,1 млн баррелей в сутки. Это эквивалентно уровню в 90,6 млн баррелей в сутки (оценка мирового спроса в 2019 году была на уровне 99,76 млн баррелей в сутки). Информация создает на рынке негативный информационный фон, подает инвесторам «медвежий» сигнал и, возможно, будет отыграна продажами и снижением котировок российских индексов в краткосрочном периоде. Однако, она не несет в себе новых данных, неизвестных ранее рынку данных. Действительно, согласно вышедшему в начале июня отчету ОПЕК, спрос в первом втором, третьем и четвертом кварталах в оценках ОПЕК составляет 92, 81,92 и 96 мбд. И в среднем действительно получим 90 мбд за год. Но это среднее значение. В реальности рынок будет отыгрывать то, что, с учетом сделки ОПЕК+ 2.0 и дополнительных сокращений, а также принимая теоретически возможным наращивание дополнительного экспорта нефти РФ вследствие падения внутреннего потребления в результате карантина, получим на середину года итоговый оценочный профицит нефти баланса глобального спроса-предложения в 0,6 мбд. Это очень немного с учетом текущих цен, а по итогам года получаем уже очень большой оценочный дефицит в 10,9 мбд. Для сравнения, шок второго квартала произошел до реализации сделки ОПЕК на фоне приблизительно такого же по размерам профицита.

Лучше рынка торгуются акции ПАО «Башнефть». Возможно, в условиях ослабления широкого спроса рынок «подбирает» эти бумаги, отставшие от аналогов по темпам восстановления. Еще одна потенциальная причина – дивиденды. Совет директоров Башнефти в качестве дивидендов за 2019 году на одну обыкновенную и привилегированную акцию рекомендовал выплатить по 107,81 руб. Это эквивалентно дивидендной доходности к текущим ценам в 5,6% и 7,3% годовых соответственно. Для условий кризиса, эти показатели представляются сравнительно привлекательными, последний день, когда эти бумаги торгуются с дивидендами уже сравнительно близко – 2 июля.

По-прежнему носят повышенный характер технические и сезонные риски, в частности, связанные с потенциально возможной реакцией инвесторов на завершение активной фазы QE ФРС. Сегодня во второй половине дня преобладают шансы снижения рынка акций. Целевые диапазоны закрытия дня для индекса Мосбиржи и курсов USD/RUB и EUR/RUB составляют 2700-2770 пунктов, 69-70,60 рублей и 77,80-78,80 рублей за доллар США и евро соответственно.