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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 18 июня: 3 836,2800 руб/1 г золота и 39,0300/1 г серебра

18 июня 2020
ЦБ РФ с 18 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 3 836,2800 руб.
  • 1 грамм серебра - 39,0300 руб.
  • 1 грамм платины - 1 822,8600 руб.
  • 1 грамм палладия - 4 309,2002 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 39,7000 р. (1,02%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0100 р. (0,03%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 38,4900 р. (2,07%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 99,7302 р. (2,26%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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