Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 18 июня: 3 836,2800 руб/1 г золота и 39,0300/1 г серебра
18 июня 2020
ЦБ РФ с 18 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 3 836,2800 руб.
- 1 грамм серебра - 39,0300 руб.
- 1 грамм платины - 1 822,8600 руб.
- 1 грамм палладия - 4 309,2002 руб.
Стоимость золота
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
39,7000 р. (1,02%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,0100 р. (0,03%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
38,4900 р. (2,07%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
99,7302 р. (2,26%).
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