Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 18 июня: 3 836,2800 руб/1 г золота и 39,0300/1 г серебра ЦБ РФ с 18 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 836,2800 руб.

1 грамм серебра - 39,0300 руб.

1 грамм платины - 1 822,8600 руб.

1 грамм палладия - 4 309,2002 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 39,7000 р. (1,02%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0100 р. (0,03%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 38,4900 р. (2,07%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 99,7302 р. (2,26%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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