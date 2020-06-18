«Фридом Финанс»: В центре внимания экономические стимулы

Ален Сабитов, старший аналитик «Фридом Финанс»:

Фондовые индексы США 17 июня закрылись в минусе на новостях о признаках возобновления пандемии коронавируса. Рост показал только Nasdaq Composite, который поддержали технологические акции. Число новых заражений резко увеличилось в шести штатах США, а власти Пекина ввели ограничения для предотвращения новой вспышки заболеваемости. S&P500 по итогам торгов опустился на 0,36%, до 3113 пунктов. Наибольшее снижение наблюдалось в энергетическом секторе. В слабом плюсе закрылись технологии, коммуникации и циклические потребительские товары.

Мировые фондовые площадки сегодня демонстрируют смешанную динамику. Опасения инвесторов по поводу второй волны эпидемии коронавируса балансируются экономическими стимулами. Число новых заражений COVID-19 в мире установило новый антирекорд. Продолжается быстрое распространение инфекции в Бразилии и Индии. Новые вспышки заболеваемости фиксируются в Пекине и американских штатах Техас, Оклахома, Флорида и Аризона.

Вместе с тем инвесторы фокусируются на фискальных и монетарных стимулах. Банк Японии расширяет программу скупки активов. ЕЦБ может предложить новый раунд дешевых кредитов. Председатель Федрезерва Джером Пауэлл вновь заявил о необходимости фискальной поддержки. ФРС намерена поддерживать рынок корпоративных облигаций индивидуальными покупками.

Азиатские фондовые индексы демонстрируют смешанную динамику. Японский Nikkei теряет 0,5%. Шанхайский CSI300 растет на 0,7% после обещаний Народного банка Китая поддерживать ликвидность финансовых площадок, гонконгский Hang Seng в нуле. Фондовые площадки Европы открылись нейтрально.

Спрос на безопасные активы, в том числе на облигации США, усиливается. Ставка по 10-летним трежерис опускается ниже 0,75%. Июльский фьючерс на Brent поднимается выше $41 за баррель. Золото торгуется выше $1730 за унцию. Аппетит к риску сегодня смешанный. Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящих торгов закрепится над отметкой 3100 пунктов.

Наиболее интересная публикация сегодня — еженедельные данные о числе первичных заявок на пособие по безработице. Консенсус предполагает снижения показателя до 1,3 млн, что может подтвердить постепенное улучшение условий на рынке труда по мере снятия ограничений и при поддержке экономических стимулов.

Индекс настроений от Freedom Finance вырос до 10 из 100. Показатель все меньше отражает беспокойство по поводу негативных экономических последствий пандемии коронавируса. Его повышение с минимальных значений может говорить об улучшении перспектив.

Технически S&P500 пока успешно проходит тест на прочность. Индекс остается выше значимого уровня — 200-дневной средней в районе 3015 пунктов с улучшившимся показателем RSI. Индикатор RSI поднялся выше нейтральной отметки 50, что сигнализирует об улучшении моментума. При этом индикатор MACD остается в минусе, свидетельствуя о сохраняющейся неопределенности. Рынок избавился от перекупленности, но противоречивые сигналы пока скорее указывают на вероятность периода консолидации, чем на развитие нового ралли.