ПСБ: Индекс МосБиржи держится выше 2700 пунктов

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ



В четверг российский фондовый рынок продолжил отступление от локальных максимумов на противоречивом внешнем фоне. Продажам в наших активах способствовала динамика западных площадок. Так, в Европе к вечеру основные индексы снижались в пределах 0,7%, а в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P500 отступили на 0,1%. При этом ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent поднялся в район 41,3 доллара за баррель, сдержала снижение наших акций. В итоге к 18.15 мск индекс МосБиржи потерял 0,3%, отступив в район 2730 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили акции Аэрофлота и Магнита, упавшие на 3,9% и 2,6% соответственно. Лучше рынка торговались Ростелеком и Татнефть, рост которых превысил 2%. Несмотря на снижение последних двух сессии, индекс МосБиржи продолжает удерживать позиции выше поддержки, расположенной на уровне 2700 пунктов. С первой попытки, предпринятой в конце прошлой недели, «медведям» не удалось пробить данную отметку, после чего последовал коррекционный отскок. В случае ухудшения внешнего фона уже в ближайшие сессии рынок может еще раз протестировать данный уровень. Отметим, что отступление индекса МосБиржи ниже данной поддержки будет говорить в пользу продолжения негативной динамики.



На валютной секции Московской биржи рубль укрепился по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар снизился на 0,2%, отступив ниже 69,6 рубля, евро потерял 0,4%, торгуясь в районе 78,1 рубля. Отметим, что кроме внутренних факторов в виде продаж валюты по бюджетному правилу, подготовки экспортеров к налоговым выплатам и ожидания снижения ключевой ставки, рубль поддержала ситуация на рынке энергоносителей. При этом пара доллар/рубль продолжает консолидироваться под верхней границей диапазона 67,5-70 рублей. В случае же ухудшения внешнего фона, в частности ухода нефти марки Brent ниже 40 долларов за баррель, национальная валюта окажется под давлением, что позволит доллару преодолеть сопротивление на уровне 70 рублей и закрепиться над ним.