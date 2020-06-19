ПСБ: Для индекса МосБиржи актуальным коридором движения на сегодня остается диапазон 2700-2750 пунктов

К концу недели мировые рынки подходят, переоценивая перспективы восстановления мировой экономики и опасаясь второй волны короновируса, которая способная повлечь за собой очередные ограничения.

Позитивный импульс иссяк, участники рынков начинают больше фокусироваться на рисках, пытаясь на ухудшившемся фоне найти новые поводы для роста. Эффект от на удивление неплохой статистики по американской экономике (данные по розничным продажам существенно превысили ожидания), который имел место в начале недели, ослаб. Вчерашние данные по числу американцев, обратившихся за пособиями по безработице, показали некоторое снижение по итогам прошедшей недели, но остались выше 1,5 млн. Всего же число безработных превышает 20,5 млн чел. Инвесторы получают противоречивые сигналы со стороны макроэкономической статистики и прогнозов компаний, что затрудняет определение дальнейшей динамики ключевых рынков. Поэтому вчера американские фондовые индексы S&P 500 и Dow Jones не показали существенной динамики, закрывшись вблизи уровней среды.

Однако некоторую поддержку продолжают оказывать обещания новых фискальных и монетарных стимулов в ключевых регионах, к ним, например, относится обсуждаемый в американском правительстве план по стимулированию инфраструктурных проектов на 1,5 трлн долл. Также сегодня пройдет встреча лидеров ЕС по обсуждению антикризисных фонда на сумму 750 млрд евро. Благоприятно на рыночный сантимент влияет неухудшение отношений США и Китая, которое, впрочем, может быть временным явлением.

В целом ситуация на мировых фондовых рынках на утро пятницы складывается нейтральной. Азиатские площадки торгуются в небольшом плюсе, фьючерсы на американские индексы в моменте прибавляют около 0,2%, а европейские выглядят менее уверенно, умеренно снижаясь. Фактором поддержки выступают котировки Brent, которые вернулась в район 42 долл./барр.

Для индекса МосБиржи актуальным коридором движения на сегодня остается диапазон 2700-2750 пунктов, при этом риск тестирования его нижней границы в ближайшее время сохраняется. В начале торгов на фоне восстановления нефтяных котировок российский рынок может перейти к небольшому росту.Главным событием дня станет заседание Банка России, но эффект снижения ключевой ставки во многом заложен в текущие цены.

Роман Антонов

Главный аналитик

Управление аналитики и стратегического маркетинга

Дирекция стратегии и проектов развития

ПАО Промсвязьбанк