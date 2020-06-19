«Альпари Евразия»: Индекс РТС проторгуется 19 июня в коридоре 1220-1245 пунктов

Из-за опасений по поводу второй волны пандемии covid-19 и слабой статистики с американского рынка труда, основные западные фондовые индексы накануне снизились. Вслед за общемировой тенденцией снизился и российский рынок. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи потерял 0,58%. Долларовый индекс РТС снизился ровно на столько же. Среди лидеров снижения вновь «Аэрофлот» (-4,71%) и «Магнит» (-3,17%). Американский индекс Dow Jones снизился при этом на 0,15%.

Однако уже утром пятницы на рынках стран АТР появились признаки восстановления, азиатские индексы дружно росли на 0,1-0,9%. Фьючерс на индекс S&P500 торговался утром вблизи 3 110 п., на 0,4% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Рост азиатских торговых площадок задает благоприятный внешний фон перед открытием рынка российских акций, торги могут начаться ростом. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2695-2750 пунктов, по индексу РТС — 1220-1245 пунктов.

А иностранные валюты в четверг, как и в среду, двигались по отношению к рублю в разные стороны. По итогам дня на МосБирже доллар подорожал до 69,8625 руб. (+12,25 коп.). Европейская валюта снизилась до 78,3000 руб. (-11 коп.). Такая разнонаправленная динамика валют связана со снижением пары EURUSD с 1,1240 до 1,1200. Утренний рост нефтяных котировок к десятидневным максимумам окажет поддержку рублю в начале сегодняшних торгов. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США — 69,2-70,6 руб., для европейской валюты — 77,5-79,1 руб. Ожидаемое сегодня снижение ключевой ставки ЦБ РФ, вероятнее всего, на 100 б.п., до 4,5%, сильного влияния на котировки рубля не окажет.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Альпари Евразия»