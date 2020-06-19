Комментарии

ПСБ: В целом ситуация на мировых фондовых рынках на утро пятницы складывается нейтральной

19 июня 2020

Для индекса МосБиржи актуальным коридором движения на сегодня остается диапазон 2700-2750 пунктов, при этом риск тестирования его нижней границы в ближайшее время сохранитсяНа умеренно позитивном внешнем фоне в начале сессии ожидаем отступления пары доллар/рубль в район 69,6 рубля. При этом за счет внутренних факторов, в дальнейшем рубль может продолжить укреплениеСегодня главным событием для рынка рублевых облигаций будет решение ЦБ РФ по ключевой ставке

Татнефть (ПОКУПАТЬ) сократила инвестпрограмму на 2020 год на 20%  - (НЕЙТРАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Слабая конъюнктура на мировом рынке нефти оказывает негативное влияние на финансовые результаты нефтегазовых компаний. Татнефть оптимизирует портфель инвестиций и корректирует объем инвестиционной программы исходя из новых рыночных условий. Высвободившиеся средства от сокращения инвестиционной программы потенциально могут быть направлены акционерам в качестве дивидендов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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