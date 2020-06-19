«Фридом Финанс»: Итоги заседания ЦБ могут послужить поводом для снижения российских индексов

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи сегодня к 12:00 мск вырос на 1,1% на фоне восстановления нефтяных котировок и некоторого повышения фондовых индексов в США. В лидерах роста – акции ГМК «Норильский никель». Компания сообщила о продаже трех своих последних месторождений в Австралии Honeymoon Well field, Albion Downs North и Jericho корпорации BHP. Сумма сделки не раскрывается, но в 2013 году Норникель оценивал запасы этих месторождений в 1,26 млн тонн сульфитов и 2,7 млнг тонн латеритов. Исходя из показателей содержания металлов в руде, стоимости цветных и драгметаллов на рынке, показателей рентабельности активов Норникеля, а также аналогичных оценок месторождений полезных ископаемых, проведенных в последние годы, в частности, Минэком, можно оценить стоимость сделки в сумму от нескольких десятков до более сотни миллиардов рублей. Эта величина сравнима или превышает рыночные и наши оценки потенциального ущерба компании от аварии и разлива топлива в Норильске. Даже если этот ущерб в масштабах экономики региона сравним с масштабом ущерба от аварии на нефтяной платформе Deepwater Horizon компании BP, его величина составит от нескольких миллиардов до нескольких десятков миллиардов рублей. Бумаги способны выглядеть лучше рынка в перспективе ближайшей недели.

В лидерах снижения акции ВСМПО-АВИСМА. Рынок отыгрывает новость о планах компании осенью сократить производство приблизительно на 300%. Однако ВСМПО заявляет и о планах уменьшения CAPEX. Учитывая очень существенные объемы ежегодных инвестиций компании (порядка 50% от чистой прибыли в среднем за последние годы), это фактор способен полностью нивелировать краткосрочный эффект от сокращения производства. При этом резкое падение объемов выпуска у монополиста с 25%-й долей на мировом рынке, как и уменьшение его инвестпрограммы, создаст потенциал значительного роста цен на сырье на фоне опасений долгосрочных дефицитов. Ценовой эффект, исходя из рыночных аналогий, потенциально будет схож с эффектом от сделки ОПЕК+2.0, который предполагает рост цен на нефть в 2-3 раза в перспективе двух-трех лет.

Краткосрочно бумаги компании, возможно, будет выглядеть хуже рынка, однако в целом реакция рынка на последнюю информацию компании представляется избыточно негативной.

На фоне определенного улучшения внешнего и внутреннего информационного фона считаем возможной продолжение позитивной динамики на российском рынке как сегодня, так и по итогам следующей недели.

Однако технические и сезонные факторы, а также вероятное усиление опасений инвесторов в связи с наметившимся завершением активной фазы QE формируют повышенные риски для прогноза.

Сегодняшний потенциал роста рынка выглядит ограниченным. На вечерних торгах возможно снижение. Повод – реакция рынка на итоги заседания ЦБ в связи с высоким уровнем уверенности игроков в сокращении ключевой ставки на очень существенную для обычной практики Банка России величину в 1% годовых. Целевые диапазоны закрытия дня для индекса Мосбиржи: 2710 -2760 пунктов, для пары USD/RUB: 69,30-70,00, для EUR/RUB: 77,70-78,60.