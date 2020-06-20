ПСБ: Банк России дал сигнал о возможности дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики

Банк России снизил ключевую ставку до 4,5% и дал сигнал о возможности дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. Стимулирующая ДКП может остаться в 2021 г.

Сегодня ЦБ РФ снизил ключевую ставку на 100 б.п. В качестве аргументов снижения ставки с большим шагом регулятор отметил отклонение инфляции вниз от таргета в 4% в последние месяцы, а также преобладание дезинфляционных рисков в среднесрочной перспективе. В апреле инфляция составила 3,1%, в мае 3,0%, в июне стабилизировалась около 3,0%. Темпы роста цен оказались ниже, чем регулятор прогнозировал в апреле. Предыдущий прогноз по инфляции на конец 2020 г. в диапазоне 3,8 – 4,8%, скорее всего, будет пересмотрен на следующем опорном заседании в июле. Уже сейчас ЦБ РФ ждет, что в декабре 2020 г. инфляция будет вблизи нижней границы прогнозного диапазона 3,8-4,8%. Сдерживающее влияние на динамику потребительских цен оказывают следующие факторы:

Слабый внутренний и внешний спрос на фоне действия длительных ограничений в России и в мире из-за коронавируса,Укрепление рубля в связи с восстановлением цен на нефть приводит к снижению цен импортных товаров в рублевом эквиваленте. Действие соглашения ОПЕК++ в среднесрочной перспективе будет способствовать стабилизации нефтяных цен, что позитивно для курса рубля.

Также в пользу снижения ключевой ставки ЦБ РФ с большим шагом выступает конъюнктура внешнего и внутреннего рынков:

В условиях сохранения ограничений на работу отдельных отраслей и роста кредитных рисков снижение ключевой ставки не в полной мере отражается в стоимости кредитов (действие трансмиссионного механизма ослаблено и заторможено). В первую очередь снижаются ставки по обеспеченным кредитам для качественных заемщиков. По необеспеченным кредитам для массового сегмента ставки не снижаются. Замедление потребительского кредитования снижает инфляционный риск.Мощные монетарные и бюджетные стимулы от мировых Центробанков и правительств крупных стран способствуют притоку средств глобальных инвесторов на развивающиеся рынки, что способствует укреплению валют развивающихся стран и снижает стоимость заимствований для ЕМ. Значительный дефицит бюджета РФ в 2020 г. требует увеличения госдолга. Низкие ставки позволят привлекать новый долг на выгодных условиях.Синхронное снижение ставок Центробанками развивающихся стран вслед за развитыми обеспечивает привлекательность российских гособлигаций для нерезидентов при текущих исторически низких доходностях.

В ходе пресс-конференции Эльвира Набиуллина сообщила, что на следующем заседании будет рассматриваться как вариант сохранения, так и снижения ставки. При этом в своем выступлении Председатель ЦБ РФ отметила наличие потенциала по снижению ставки в этом году в силу преобладания дезинфляционных рисков, поскольку населении и бизнес в текущих условиях более склонны к сокращению расходов. С учетом того, что пик спада в российской экономике придется на второй квартал, мы допускаем снижение ключевой ставки до 4,0% на одном из ближайших заседаний и стабилизации на этом уровне до конца года.

Банк России прогнозирует полное восстановление российской экономики до показателей 2019 года лишь в 2022 году. С учетом прогнозов по сохранению около нулевых ставок ФРС и ЕЦБ в перспективе до конца 2022 года, ждем сохранения стимулирующей монетарной политики ЦБ РФ в следующем году. Возвращение ЦБ РФ к нейтральной ДКП и повышение ключевой ставки в диапазон 5% и выше, исходя из текущей риторики регулятора, мы ожидаем за горизонтом 2021 года.

Рынок рублевых облигаций позитивно отреагировал на решение ЦБ РФ по ставке. Доходность 3-летних ОФЗ 26215 снизилась на 9 б.п., до 4,52% годовых. Доходность 10-летних ОФЗ 26228 снизилась до 5,54% годовых (- 3 б.п.). С учетом ожиданий дальнейшего снижения ключевой ставки и сохранения стимулирующей ДКП на горизонте 2021 года мы видим потенциал смещения вниз кривой доходности ОФЗ на 25 б.п. Целью по доходности 10-летних ОФЗ на горизонте ближайшего месяца видим уровень 5,3% годовых.