ПСБ: Рынок закончил неделю ростом

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ:



В пятницу российский фондовый рынок смог отыграть потери предыдущих двух сессии на позитивном внешнем фоне. Покупкам в российских акциях способствовала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent прибавил более 2%, поднявшись в район 42,5 доллара за баррель. Плюс к этому наш рынок получил поддержку со стороны западных площадок. Так, в Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 1%, а в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P500 подтянулись на 0,6% и 0,7% соответственно. На таком фоне к 18.10 мск индекс МосБиржи вырос на 1%, вернувшись в район 2750 пунктов. Лидерами торгов выступили акции ЛСР и Магнита, поднявшиеся на 3,3% и 2,9% соответственно. Хуже рынка торговались Юнипро и ФСК ЕЭС, потери которых превысили 2%. По итогам прошедшей недели индекс МосБиржи прибавил менее 0,3% и продолжает двигаться выше поддержки, расположенной на уровне 2700 пунктов. При этом в понедельник данная отметка была протестирована, однако у рынка хватило сил удержания позиций над ней. Данный технический фактор оставляет «быкам» шансы на возобновление роста. В случае же если рынок закрепится ниже 2700 пунктов, это подтвердит пробой восходящего тренда, произошедший 9 июня, и будет говорить в пользу развития сценария снижения.



На валютной секции Московской биржи рубль уверенно укрепился по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар и евро потеряли чуть менее 0,8%, отступив в район 69,4 и 77,7 рубля соответственно. Отметим, что в ходе сессии рубль получил поддержку со стороны рынка энергоносителей и динамики валют развивающихся стран. Плюс к этому спросу на рублевую ликвидность способствует подготовка экспортеров к налоговым выплатам, пик которых приходится на 25 июня. Реакция рубля на решение ЦБ РФ снизить ставку до 4,5% была достаточно спокойной, что связано с тем, что инвесторы заложили данный шаг регулятора в котировки. В результате, можно констатировать, что пара доллар/рубль провела прошедшую неделю в консолидации под верхней границей диапазона 67,5-70 рублей и лишь в пятницу отступила ниже 69,5 рубля. Учитывая внешний фон и приближение пика налоговых выплат, в краткосрочной перспективе доллар может продолжить снижение. Однако на горизонте двух-трех недель остаются высокие шансы на возвращение американской валюты в диапазон 70-75 рублей.