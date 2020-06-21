Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 21 июня: 3 866,4299 руб/1 г золота и 39,2000/1 г серебра ЦБ РФ с 20 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 866,4299 руб.

1 грамм серебра - 39,2000 руб.

1 грамм платины - 1 800,6300 руб.

1 грамм палладия - 4 247,6899 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 11,7099 р. (0,30%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,2300 р. (0,58%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 28,0400 р. (1,53%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 78,8798 р. (1,82%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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