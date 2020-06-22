«Альпари Евразия»: Умеренный позитив остается российских финансовых рынках

В пятницу на западных фондовых площадках царил разброд, европейские индексы преимущественно выросли, а американские снизились. Вслед за Европой вырос и российский рынок. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи прибавил 1,26%. Долларовый индекс РТС на фоне укрепления рубля к доллару вырос сильнее, на 1,54%. Среди лидеров снижения – ЛСР (+6,52%) и «Детский Мир» (+4,27%). Американский индекс Dow Jones снизился при этом на 0,8%.

Сегодня утром большинство индексов стран АТР снижалось на 0,1-0,6%. Исключением был Shanghai Composite, который прибавлял 0,3%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 3 074 п., на 0,5% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Утреннее снижение большинства азиатских площадок задает умеренно-негативный внешний фон перед открытием рынка российских акций, торги могут начаться незначительным снижением. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2730-2785 пунктов, по индексу РТС — 1235-1260 пунктов.

Вслед за акциями в пятницу укрепился и рубль. По итогам дня на МосБирже доллар подешевел до 69,4375 руб. (-42,5 коп.). Европейская валюта снизилась до 77,6500 руб. (-65 коп.). Ожидаемое снижение ключевой ставки ЦБ РФ на 100 б.п. до 4,5% не смогло помешать укреплению рубля. Утром нефть торговалась вблизи уровней закрытия пятницы, и это обеспечит нейтральное начало торгов рублем на открытии. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США — 68,7-70,1 руб., для европейской валюты — 76,9-78,4 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Альпари Евразия»