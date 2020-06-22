ПСБ: В рамках недели возможная реализация рисков

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ



Настроения на мировых площадка продолжают оставаться позитивными, что способствует удержанию основными рынками позиций на высоких уровнях.



Однако в рамках предстоящей недели мы видим определенные риски, реализация которых может негативно сказаться на настроениях на мировых площадках, что приведет к активизации продаж в высокорисковых активах. Основным фактором здесь может выступить рост опасений относительно распространения коронавируса и пересмотра инвесторами ожиданий по темпам восстановления мировой экономики. Общее количество случае заражения уже приблизилось к 9 млн человек. При этом наблюдается ускорение темпов заболеваемости в некоторых странах. В частности, в конце прошлой недели резко выросли темпы в США, что может привести к активизации карантинных мер и негативно сказаться на динамике восстановления экономики в Штатах. В этом случае начнут расти опасения инвесторов, в результате чего они могут начать сокращать объем рисковых активов в своих портфелях, что окажет давление на их котировки.



При этом сохраняются риски роста напряженности в отношениях между США и Китаем. Активизация противостояния между Штатами и КНР окажет негативное влияние на торговые отношения между странами, что негативно скажется на темпах восстановления мировой экономики и будет способствовать снижению рынков.



Отметим, что в рамках предстоящей недели инвесторы обратят внимание на блок важной макроэкономической статистики, среди которой выделим предварительные данные по индексам деловой активности в производстве и сфере услуг в Европе и США, а также данные по рынку жилья и заказам на товары длительного пользования в США.



Если же говорить о рыночных настроениях на утро понедельника, то их можно охарактеризовать, как нейтральные. Так, в Азии наблюдается умеренное снижении на большинстве ведущих площадок. Фьючерсы на основные американские индексы, после снижения в пятницу, сегодня с утра прибавляют в пределах 0,2%. На рынке энергоносителей наметилась некоторая коррекция, в результате чего ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступил в район 42 долларов за баррель.



Учитывая внешний фон, сложившийся на утро понедельника, в начале дня ожидаем консолидации индекса МосБиржи в середине диапазона 2700-2800 пунктов. При этом, в рамках торгов могут реализоваться риски ухудшения настроения на мировых площадках, что в ходе сессии приведет к усилению продаж в российских бумагах и закреплению рынка ниже 2750 пунктов по индексу МосБиржи.



На валютной секции Московской биржи сегодня в начале сессии ожидаем некоторого ослабления рубля по отношению к основным мировым валютам. Основным фактором снижения станут коррекционные настроения на рынке энергоносителей. При этом разнонаправленная динамика валют развивающихся стран не даст дополнительных поводов для направленного движения в рубле. На таком фоне ожидаем попыток пары доллар/рубль в начале сессии подняться выше 69,5 рубля. При этом сильного ослабления национальной валюты в рамках сегодняшней сессии вряд ли стоит ожидать – поддержку ей окажут высокие объемы продажи валюты по бюджетному правилу и подготовка экспортеров к налоговым выплатам. В результате, в ходе торгов ожидаем сохранения долларом позиций в верхней половине диапазона 67,5-70 рублей.