Комментарии

ПСБ: В целом ситуация на мировых фондовых рынках на утро понедельника складывается нейтральной

22 июня 2020

Учитывая внешний фон, в начале дня ожидаем консолидации индекса МосБиржи в середине диапазона 2700-2800 пунктов На валютной секции Московской биржи сегодня в начале сессии ожидаем некоторого ослабления рубля по отношению к основным мировым валютам. При этом в ходе торгов ожидаем сохранения долларом позиций в верхней половине диапазона 67,5-70 рублейСнижение ключевой ставки Банком России на 100 б.п. в пятницу и комментарий о возможности дальнейшего смягчения ДКП выступают позитивным фактором для рынка рублевых облигаций. На текущей неделе ждем снижения доходности ОФЗ срочностью 3-10 лет на 5-10 б.п.

Акционеры Энел Россия (ПОКУПАТЬ) одобрили выплату дивидендов за 2019 год по 8,5 коп. на акцию  - (НЕЙТРАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Энел Россия снизила дивиденды относительно прошлого года в связи с капитальными затратами на строительство ветропарков. Вместе с тем, уход от угольной генерации и наращивание мощностей по выработке зеленой энергии в будущем обеспечат повышенные платежи по ДПМ,  а также улучшат ESG профиль компании, что положительно отразится на инвестиционном профиле компании. Дивиденды на уровне 8,5 копейки обеспечивает доходность на уровне 8,4% при текущих котировках, что делает акции привлекательными, особенно в условиях снижения процентных ставок в экономике.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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