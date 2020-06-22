ИАЦ «Альпари»: «второй эшелон» впереди всех

За прошедшую неделю с 15 по 19 июня российский фондовый рынок вырос, но рост оказался очень слабым. Индекс МосБиржи за неделю смог подняться всего на 0,54%, до 2758,67 пункта, а индекс РТС вырос только на 0,93%, до 1249,67 пункта. Рост цены нефти Brent на прошлой неделе на 7,2% выше $40 за баррель на котировки российских «голубых фишек» почти не повлиял. Основную динамику российскому рынку на прошлой неделе создавали акции «второго эшелона» —компаний средней и малой капитализации.

Сильнее всех на прошлой неделе динамику показали депозитарные расписки технологической компании QIWI, подорожавшие на 21,3%, до 1212 руб. Мы полагаем, что такой бурный рост был связан с продажей компанией проекта потребительского кредитования «Совесть» крупному российскому банку. Ранее проект не приносил эмитенту прибыли и неблагоприятно отражался на его финансовых результатах. Мы пока не имеем целевой цены и рекомендаций по бумагам QIWI.

Лидером снижения в указанном периоде стали привилегированные акции «Татнефти», подешевевшие на 9%, до 563,7 руб. за бумагу. Эмитент отказался от выплат дивидендов по обыкновенным акциям по итогам четвертого квартала 2019 года, а по привилегированным бумагам выплаты за четвертый квартал сократились до 1 руб. на акцию. В итоге дивидендная доходность за четвертый квартал 2019 года по «префам» компании составила всего 0,18%.

Ранее привилегированные акции «Татнефти» были одними из лидеров по уровню дивидендной доходности, однако обвал цен на нефть и пандемия коронавируса негативно повлияла на всю нефтяную отрасль, включая «Татнефть», в связи с чем ряд эмитентов вынужден сокращать дивидендные выплаты. Наша целевая цена привилегированной акции «Татнефти» составляет 575 руб. за бумагу, рекомендуем «держать» эти акции.

На этой неделе индекс РТС, вероятно, проведёт торги в рамках 1230-1270 пунктов, а индекс МосБиржи — в интервале 2740-2780 пунктов.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»