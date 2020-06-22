«Фридом Финанс»: Фьючерсы игнорируют негатив

Ален Сабитов, старший аналитик «Фридом Финанс»:

Большинство фондовых индексов США 19 июня закрылись снижением. Поводом для этого стало заявление ВОЗ о том, что пандемия коронавируса вошла в новую опасную фазу. Dow-30 потерял 0,80%, завершив в минусе третью сессию подряд, S&P500 опустился на 0,56%, до 3098 пунктов. Лишь Nasdaq Composite удалось остаться в символическом плюсе (+0,03%). В лидерах падения был сектор коммунальных услуг, рост наблюдался только в секторе здравоохранения.

Мировые фондовые площадки сегодня демонстрируют смешанную динамику из-за сохраняющейся угрозы второй волны эпидемии. Число заразившихся COVID-19 растет быстрыми темпами и приближается к 9 млн. Число ежедневных случаев инфицирования во Флориде и Южной Каролине продолжает обновлять максимумы, что создает риски возобновления карантинных мер. Apple уже закрывает 11 магазинов в Аризоне, Флориде, а также в Северной и Южной Каролине. Трамп назвал причиной роста заболеваемости увеличение масштабов тестирования, но медицинские эксперты призывают готовиться ко второй волне пандемии.

Тем временем большинство инвесторов не верят в новый полномасштабный локдаун и по-прежнему позитивно оценивают экономические стимулы, поскольку они сглаживают шок и поддерживают фондовый рынок.

Азиатские фондовые индексы демонстрируют преимущественно отрицательную динамику, отыгрывая снижение американских индексов накануне. Японский Nikkei теряет 0,2%, гонконгский Hang Seng — 0,5%. Шанхайский CSI300 в нуле. Фондовые площадки Европы также открылись нейтрально.

Спрос на безопасные активы, в том числе на облигации США, умеренный. Ставка по 10-летним трежерис колеблется вблизи 0,7%. Августовский фьючерс на Brent поднялся над уровнем $42 за баррель. Золото торгуется вблизи $1750 за унцию. Умеренный аппетит к риску сегодня присутствует. Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящих торгов восстановится до 3100 пунктов.

Значимой макростатистики сегодня не запланировано.

Индекс настроений от Freedom Finance вновь опустился до 9 из 100. Показатель отражает беспокойство по поводу негативных последствий пандемии коронавируса для экономики. Повышение индикатора от минимальных значений может говорить об улучшении перспектив.

Технически S&P500 успешно проходит тест на прочность. Индекс остается выше значимого уровня — 200-дневной средней в районе 3015 пунктов с улучшившимся показателем RSI. Индикатор RSI поднялся выше нейтральной отметки 50, что сигнализирует об улучшении моментума. При этом индикатор MACD остается в минусе, свидетельствуя о сохраняющейся неопределенности. Рынок с высокой вероятностью оставил позади мартовские минимумы и избавился от последующей перекупленности начала июня, но противоречивые сигналы пока скорее указывают на вероятность периода консолидации, чем на развитие нового ралли.

Regeneron на этой неделе участвует сразу в двух конференциях. 22 июня представители компании выступают на Credit Suisse Biotech Management & Board Call Series Conference, а 23 июня компания представит результаты исследований на BMO Capital Markets Prescription for Success Healthcare Conference. Тематика выступлений не раскрывается. На прошлой неделе акции REGN выросли на 9% на фоне новостей об одобрении FDA препарата Dupixent, разработанного совместно с Sanofi.

25 июня Ford Motor (F) представит обновленный F-150. Это самая продаваемая модель пикапа в США в 2019-м и первом квартале этого года. В производство эту машину запустят осенью, в продажу она поступит ориентировочно в декабре. Заводы компании выйдут на полную мощность уже 22 июня, на две недели раньше, чем планировалось. Также Ford восстановил работу предприятий в Китае и Европе. Демонстрация обновленной модели на фоне возврата производства к докризисным уровням должна стать катализатором роста котировок Ford, акции которого сейчас на 38% дешевле, чем год назад.

25 июня отчитается производитель спортивной одежды Nike. Как и другие производители одежды и обуви, ожидается, компания прогнозирует падение выручки, так как на текущий квартал пришелся пик пандемии и многие магазины были закрыты. При этом развитие цифровых каналов продаж могло сгладить негативные последствия локдауна. Уверенное состояние баланса позволит без больших трудностей пережить сложные времена. Инвесторы сосредоточатся на комментариях руководства о нормализации работы компании после возобновления экономической активности и путях достижения долгосрочных целей бизнеса.