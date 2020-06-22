«Фридом Финанс»: Банк России снизил ключевую ставку на 1 п.п.

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Неделя завершилась ростом. Лидировали акции QIWI plc (+9,58%). Лидерами падения стали акции Башнефти (-4,71%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 69,00-70,00.



Банк России снизил ставку до рекордного уровня. Регулятор не исключает дальнейшего смягчения, поскольку на внешних денежных рынках ставки достаточно низкие, и на внутреннем рынке инфляция останется вблизи текущего уровня до конца года. Экономика восстанавливается достаточно быстро на фоне роста цены на нефть и отмены мер самоизоляции. Рост денежной массы может быть довольно значительным (около 18%), но долговая нагрузка останется на низком уровне (менее 17% от ВВП). Ставки по рублевым депозитам и кредитам снизятся в пределах 1 п.п. Осенью это стимулирует спрос на ипотеку и товары длительного пользования, что будет способствовать ускорению восстановления экономики. В наибольшем выигрыше – инвестбанки и корпоративный сектор. Можно ожидать бума облигационных размещений и сделок M&A. Новое смягчение, вероятнее всего, возможно, не ранее 4 квартала.



Торговая идея: Yandex N.V. (+1,51%), покупка, цель – 3700. На бизнес положительно действует снятие режима самоизоляции. Также стоит отметить положительное влияние монетарного смягчения на рынок M&A. Котировки обновили максимум, сформировался сигнал на покупку.

Ожидаем разнонаправленную динамику. Ориентиры: диапазон 69,00-70,00 в паре USD/RUB, 2700-2750 по индексу Мосбиржи.

