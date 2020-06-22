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«Альпари Евразия»: Итоги недели на белорусском валютном рынке

22 июня 2020

Белорусский рубль укрепился к валютной корзине вторую неделю подряд, на этот раз за счет снижения курсов доллара и евро. По данным Национального Банка РБ, за минувшую неделю на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) стоимость доллара США снизилась на 0,10%, до 2,3757 бел. руб. Европейская валюта просела на 0,88% и стоит 2,6654 бел. руб. Российский рубль подорожал на 0,29% и стоит 3,4215 бел. руб. за 100 российских. Стоимость валютной корзины в результате снизилась за неделю на 0,06%.

Всего с начала года доллар подорожал на 12,93%, евро — на 13,31%, а российский рубль — на 0,51%. Стоимость валютной корзины выросла за это время на 6,61%.

На следующей неделе доллар, вероятнее всего, сильно не изменится и останется вблизи 2,37 бел. руб. Падение европейской валюты на мировых рынках продолжится, и она может снизиться до 2,64 бел. руб. А российский рубль может незначительно вырасти до 3,43 бел. руб. за 100 российских.

В мае объем международных резервных активов РБ снизился на $3,7 млн (-0,05%) и на 1 июня составил $7,879 млрд в эквиваленте. По заявлению Нацбанка, отрицательное влияние на объем резервов в мае оказало плановое погашение Правительством и Нацбанком внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка 220 млн долларов США

Решением Правления Нацбанка с 20 мая ставка рефинансирования была снижена на 75 б.п., до 8%. Регулятор при принятии дальнейших решений по денежно-кредитной политике по-прежнему будет исходить из необходимости поддержания ценовой стабильности, опираясь на всесторонний анализ внешних и внутренних условий, а также изменение баланса инфляционных рисков. Следующее заседание Правления НБ РБ по денежно-кредитной политике запланировано на 12 августа.

Индекс потребительских цен на товары и услуги в мае снизился по сравнению с предыдущим месяцем на 0,1%, с начала года вырос на 3,2%, рост за последние 12 месяцев составил 4,9%.

ВВП в сопоставимых ценах в январе-мае снизился на 1,8% к соответствующему периоду предыдущего года.

Согласно утвержденному прогнозу социально-экономического развития страны на 2020 год и основным направлениям денежно-кредитной политики, прогнозируется рост ВВП на 2,8%, инфляция ожидается не более 5%.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Альпари Евразия»

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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