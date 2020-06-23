Комментарии

ПСБ: Без существенных движений

23 июня 2020

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ:

Сегодня российский фондовый рынок перешел в консолидацию у уровней закрытия пятницы на противоречивом внешнем фоне. На рынке энергоносителей к вечеру наметился подъем, а ближайшему фьючерсу на нефть марки Brent удалось подняться выше 42,5 доллара за баррель. Динамика западных фондовых площадок не отличалась оптимизмом. Так, в Европе к вечеру основные индексы теряли в пределах 0,7%, а в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P500 сохранили позиции у уровней пятничного закрытия. На таком фоне к 18.20 мск индекс МосБиржи подтянулся на 0,1%, поднявшись выше 2760 пунктов. Лидерами торгов выступили М.видео и X5 Retail Group, рост которых превысил 3%. Хуже рынка торговались «префы» Россетей и Мечела, потерявшие 2,3% и 2,2% соответственно. Сегодня российский рынок не смог найти в себе сил для направленного движения. Утром «медведи» предприняли попытку увести рынок ниже 2750 пунктов, однако удержать индекс МосБиржи ниже этой отметки не смогли. При этом для заметного роста также не нашлось поводов и сил. В результате рынок продолжает удерживать позиции выше 2700 пунктов, пробой которого будет сигнализировать об ухудшении ситуации и росте вероятности развития нисходящего сценария. Пока же у индекса МосБиржи остаются шансы на возобновление подъема.

На валютной секции Московской биржи основные мировые валюты продемонстрировали разнонаправленное движение по отношению к рублю. Так, к окончанию основной сессии доллар снизился на 0,2%, отступив ниже 69,3 рубля, евро, напротив, прибавил 0,4%, торгуясь в районе 78 рублей. Отметим, что разнонаправленное движение основных мировых валют сформировалось на позитивном для рубля фоне. Так, покупкам способствовала ситуация на рынке энергоносителей и некоторое укрепление валют развивающихся стран по отношению к доллару. Плюс к этому национальную валюту поддерживают высокие объемы продажи валюты по бюджетному правилу и подготовка экспортеров к налоговым выплатам, пик которых приходится на 25 июня. При этом, пара доллар/рубль продолжает двигаться в верхней части диапазона 67,5-70 рублей. До прохождения пика налоговых выплат мы не видим поводов для выхода американской валюты из сложившегося диапазона. Однако в дальнейшем, в случае ухудшения внешней конъюнктуры, доллар может попытаться преодолеть верхнюю границу данного коридора.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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