«Фридом Финанс»: Во вторник на рынке сохранится боковой тренд

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Мировые рынки балансируют между ростом и снижением, ожидая второй волны коронавируса. Европейские площадки торгуются в минусе, теряя около 0,5%. Америка, напротив, держится в плюсе – в пределах тех же 0,5%. Выход статистики по продажам домов в США в мае (хуже ожиданий) не сломили позитивный настрой рынков. Под вечер прибавляют и золото (+1,5%), и нефть (+0,4%), и индексы развивающихся стран (+1,1%).

Brent удерживает диапазон $42-42,5 за баррель. Поводов для усиления позитивных настроений не просматривается. Текущее укрепление, скорее всего, быстро сменится столь же слабой коррекций вниз. До конца дня мы ожидаем падения нефти в зону $41,5-42.

Индекс РТС закрепился выше 1250 пунктов, прибавив к закрытию 0,5%. На рынке чувствуется поддержка нерезидентов, которая пока не имеет устойчивого тренда. Мы ожидаем закрытие ниже текущих значений. В отсутствие новых драйверов во вторник мы закладываем сохранение среднесрочного бокового тренда.

Индекс Мосбиржи почти не изменился по отношению к уровню закрытия пятницы. Слабое падение периодически меняется слабым ростом. Здесь мы также не предвидим развития каких-либо новых историй. Во вторник самым вероятным видится околонулевое движение. Запланированных событий или важной статистики, которая могла бы заметно раскачать рынок, на следующей сессии не ожидается.

Среди акций к концу дня вперед выдвинулись ОГК-2 (+3,3%), Яндекс (+3,1%), Башнефть (+3%), X5 (+3%), TCS (+2,8%), Полюс (+2,5%), Магнит (+2,2%). Столь широкий разброс по отраслям и отсутствие важных корпоративных новостей указывает на то, что спрос на российские бумаги может быть связан с активностью крупных иностранных игроков. Среди перечисленных бумаг наибольшее внимание на себя обращает ОГК-2, которая стала привлекательна в связи со снижением ставки ЦБ в пятницу. За две сессии бумаги эмитента, который платит стабильные 7,5% годовых, подскочили до абсолютного максимума – 0,7770 рубля за штуку, или вверх на 7%. На следующих сессиях в этом месяце мы ожидаем коррекции в пределах 5%.

Список основных аутсайдеров в течение дня неоднократно менялся. Лидерами снижения под вечер стали: префы Ленэнерго (-3%), Россетей (-2,3%), Мечела (-2,2%), ТГК-2 (-2,4%). Их распродажа также может быть связана с переоценкой портфелей после снижения ключевой ставки: инвесторы переложились в бумаги с более устойчивыми дивидендами. В числе просевших бумаг сегодня также девелопер ЛСР (-2,1%). Акции дешевеют после сильного роста на последней сессии. Мы ожидаем возобновления положительной динамики до конца недели. На горизонте месяца достижимой выглядит планка 750 рублей, что на 9% выше текущей цены бумаги.

Доллар снижается к рублю, евро растет. Валюта США держится в нижней части диапазона 69,1-69,5. Евро поднялся вплотную к 78. До конца сессии мы не джем больших изменений. Доллар вряд ли пересечет планку 69 сверху вниз, а вот евро может перевалить за 78 и пойти выше. Во вторник ожидаем откат от достигнутых значений к более равновесным значения 69,5 по доллару и 77,5 по евро.