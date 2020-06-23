ИАЦ «Альпари»: Отечественные инвесторы не смогли определиться с направлением движения

Отечественные инвесторы в понедельник так и не смогли определиться с направлением движения - погода и календарь предлагают покупать и веселиться, конъюнктура заставляет задуматься и не тратить силы попусту. Индекс МосБиржи к вечеру консолидируется около 2761 пунктов и может закрепиться в рамках 2755-2770 пунктов до появления сколько-нибудь интересного катализатора. Индекс РТС приподнялся и достиг рубежа на уровне 1255 пунктов, новой целью роста может быть область 1260-1262 пункта.

Внешний фон сегодня неоднороден, но бывает и так: нефть пытается закрепиться около $42,35 за баррель Brent, макроэкономический календарь зацепок в виде отчетов не предоставляет, а все ожидавшиеся новости давно получены и учтены в котировках. Наблюдатели разного уровня и калибра развлекаются тем, что строят догадки по степени падения и глобального ВВП, и доходов макрорегионов (что там вообще считать?) и стараются как можно сильнее шокировать обывателя. И так понятно, что в этом году макроэкономические данные будут очень слабыми, а теории заговоров только вредят адекватному их восприятию.

В лидерах спроса в понедельник акции «М.Видео», где идет положительная коррекция после распродаж минувшей недели. Бумаги восстановились к 405 руб., но могут приподняться до 410 руб. легко и просто, и тогда будем считать провал вниз исчерпанным.

Под давлением в начале недели акции энергетиков – «ТГК-2», «Ленэнерго» и других. Вряд ли это связано с сезонным сокращением потребности населения в электричестве. Очень может быть, что весь сектор тянут вниз акции «Россетей», которые продают долго и тягостно – и это при том, что сама по себе бумага очень интересна и перспективна.

Доллар к вечеру отступает и торгуется по 69,32 руб., но ниже 69,00 руб. сейчас вряд ли пройдет, нет условий. Евро балансирует около 78,00 руб. и готов оставаться в границах 77,50-78,50 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»