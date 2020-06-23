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ИАЦ «Альпари»: По рублю сохраняется тенденция к укреплению

23 июня 2020

В понедельник, 22 июня, торги по рублевым парам закрылись разнонаправленно. Пара доллар/рубль снизилась на 0,60%, до 69,02%. Пара евро/рубль – на 0,26%, до 77,85 руб., фунт/доллар – на 0,46%, до 86,15 руб.

Торги на Мосбирже открылись с укрепления рубля, но в плюсе он закрылся только к доллару США. Евро и фунт показали сильный рост против доллара. Из-за этого рубль подешевел к ним.

Американские индексы повысились. Инвесторы забыли про коронавирус и заявления ВОЗ, а сосредоточились на возможности принятия дополнительных мер государственного стимулирования. В прошлый четверг демократы в Палате представителей Конгресса США представили законопроект об инвестициях в инфраструктуру стоимостью $1,5 трлн. Дональд Трамп решил еще выдать деньги американцам.

Советник Белого дома по экономическим вопросам Ларри Кадлоу заявил в понедельник, что второй волны пандемии коронавируса нет. Есть вспышки заболевания в некоторых штатах, но второй волны нет. Инвесторы восприняли его заявления за бычий фактор.

Во вторник, 23 июня, на торгах в Азии основные валюты консолидируются вблизи уровней закрытия в понедельник. Нефть снизились незначительно, но при этом сохраняется тенденция к росту до $44,50 за баррель. Пара доллар/рубль принизила поддержку 69,16, теперь продавцам открыта дорога к 68,35 руб.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»


/ Сибирское Информационное Агентство /
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