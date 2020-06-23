Комментарии

«Фридом Финанс»: Московская биржа продлила торги Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»: Наблюдалась смешанная динамика. Лидерами роста стали акции М.Видео (+4,77%). Скорректировались акции QIWI plc (-2,15%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 69,00-70,00.



На Московской бирже (+0,18%) стартовала вечерняя сессия. Ожидается, что торговый оборот может составить от 20 до 40% от объемов в дневное время. Мы полагаем, что в течение первых месяцев он не превысит 15%. Это позитивная новость, поскольку позволит увеличить как объемы торгов, так и число клиентов. Ранее вопрос удлинения сессии поднимался, но был неактуальным из-за низкого спроса. Сейчас число частных инвесторов превысило 5 млн, а опыт Санкт-Петербургской биржи показал высокий спрос на вечерние торги.



Ожидаем разнонаправленную динамику. Ориентиры: диапазон 69,00-70,00 в паре USD/RUB, 2700-2750 по индексу Мосбиржи.



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/ Сибирское Информационное Агентство /

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