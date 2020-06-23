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«Альпари Евразия»: Индекс РТС проторгуется 23 июня в коридоре 1245-1270 пунктов

23 июня 2020

В понедельник основные западные торговые площадки вновь не показали общего настроя. На этот раз Европа преимущественно снижалась, а Америка росла. Вслед за Америкой подрос и российский рынок. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,17%. Долларовый индекс РТС на фоне укрепления рубля к доллару вырос сильнее, на 0,57%. Среди лидеров роста – «Транснефть»-привилегированные (+3,72%) и «Яндекс» (+3,13%). Американский индекс Dow Jones вырос при этом на 0,59%.

Утром вторника азиатские биржи торговались разнонаправлено, Япония и Гонконг росли, Австралия и Шанхай снижались. Неопределившиеся с общим направлением азиатские площадки сформировали нейтральный внешний фон перед открытием рынка российских акций, торги начнутся вблизи уровней вчерашнего закрытия. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2735-2790 пунктов, по индексу РТС — 1245-1270 пунктов.

Рубль накануне чувствовал себя неоднозначно по сравнению с западными «коллегами». По итогам дня на МосБирже доллар подешевел до 69,0200 руб. (-41,75 коп.). В то же время европейская валюта выросла до 77,8500 руб. (+20 коп.). Такая разнонаправленная динамика связана с ростом валютной пары EURUSD с 1,1180 до 1,1260. Утром вторника нефть торговалась чуть ниже цен вчерашнего закрытия рынка. Это может создать умеренное давление на курс рубля в начале сегодняшних торгов. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США — 68,3-69,7 руб., для европейской валюты — 77,1-78,6 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Альпари Евразия»

 

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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