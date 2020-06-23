ПСБ: Ситуация на мировых фондовых рынках на утро вторника складывается противоречивой

Для индекса МосБиржи актуальным значением на сегодня остается консолидация в середине диапазона 2700-2800 пунктов. При этом не исключаем ухудшения настроений на мировых рынках, что приведет к усилению продаж в российских бумагах и закреплению рынка ниже 2750 пунктов по индексу МосБиржиДоллар продолжает двигаться в верхней половине диапазона 67,5-70 рублей, и в рамках текущей сессии мы не видим поводов для выхода за его границыДоходность ОФЗ срочностью 3-10 лет содержит премию к ключевой ставке 20-115 б.п. При ожиданиях дальнейшего смягчения ДКП в этом году рекомендуем использовать просадки рынка для увеличения позиций в среднесрочных бумагах

Группа Аэрофлот (ДЕРЖАТЬ) в мае сократила перевозки на 94% - (НЕГАТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Снижение перевозок произошло вследствие низкого спроса, а также ограничений на полеты, связанные с предупреждением распространения коронавируса. Полагаем, что операционные показатели авиакомпании будут восстанавливаться во втором полугодии на фоне смягчения ограничений и начала туристического сезона. По нашим оценкам, спрос на авиаперевозки восстановится к докризисным уровням в конце текущего – начале следующего года. По итогам 2020 года ожидаем снижения авиаперевозок на уровне 30% в годовом выражении.