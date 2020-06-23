«Фридом Финанс»: Индекс Мосбиржи попытается закрепиться вблизи 2800 пунктов

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:



Внешние площадки сегодня уверенно себя чувствуют на фоне роста индексов деловой активности в Европе. Немецкий DAX в плюсе на 2,5%. Ранее азиатская сессия также прошла на позитиве: биржи прибавили до 1,5%. В пределах 1% прибавляют фьючерсы на индексы США.



Нефть подскочила до $43,8 за баррель марки Brent. Это новый трехмесячный максимум. За последние сутки нефть показала устойчивость к политическим шокам. Так, после новостей из Вашингтона (как выяснилось, ошибочных) о разрыве торговой сделки с Китаем баррель ушел не ниже $42,2. На наш взгляд, это дает основание рассчитывать на ускорение растущего тренда. Не исключено, что до конца этой недели нефть пробьется выше $45. Сегодня баррель может закрепиться в новом для себя коротком диапазоне $43-44.



Все эти драйверы позволили РТС подняться на 1,5% к верхней границе коридора 1250-1300 пунктов. В связи с тем, что среда будет выходным днем, преодоление планки 1300 может состояться не ранее четверга. На сегодня мы закладываем завершение торгов не выше 1290 пунктов.



Индекс Мосбиржи показывает прирост в пределах 1%. Рынок прибавил около 20 пунктов с открытия, немного недотянув до 2790. До конца дня мы можем увидеть попытку закрепиться вблизи 2800 пунктов. Новых трехмесячных рекордов на этой неделе мы пока не ожидаем. Растущий тренд не устойчив.

Вторую сессию подряд растут цены на расписки TCS (сегодня +6%). Движение котировок происходит в отсутствии важных новостей, из чего можно сделать вывод, что на рынке присутствуют некие инсайдеры. Либо это сделка, которая носит внутрикорпоративный характер. ГДР TCS (компания включает в себя банк «Тинькофф») почти полностью отыграли мартовский провал. Дальнейший рост бумаг пока ограничен. Весьма вероятной считаем коррекцию вниз до конца месяца в пределах 5%.



Среди наиболее отстающих сегодня бумаг: Фармсинтез (-1,4%), Русгидро (-1,2%), ИСКЧ (-1%), Фосагро (-1%). Похоже, что игроки рынка выходят из бумаг, поднявшихся на фоне ожиданий разработки вакцины от COVID-19. Сегодня французская Sanofi объявила, что сыворотка появится в продаже в первой половине следующего года – в одно время с другими западными аналогами. По нашему мнению, снижение стоимости российских бумаг, не связанных с борьбой против COVID-19 и попавших в глобальный тренд по случайности, продолжится.



Рубль сегодня вновь растет против доллара и слабеет против евро, что вызвано синхронным удорожанием российской и европейской валют. USD/RUB торгуется в диапазоне 68,7-69,1; EUR/RUB в коридоре 77,5-77,9. До конца сессии доллар может упасть ниже 68,5, но к закрытию, вероятнее всего, будет стоить немногим ниже 69 рублей за единицу. По евро мы ожидаем стабилизации выше 77,5 рублей.