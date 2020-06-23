«Фридом Финанс»: Рост PMI поддерживает оптимизм

Ален Сабитов, старший аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 22 июня американские индексы завершили на максимумах, несмотря на некоторую слабость на старте сессии. S&P500 поднялся на 0,65%, до 3118 пунктов. Локомотивом роста остаются акции крупных технологических корпораций. Apple и Microsoft прибавили более 2,5%, обновив ценовые рекорды. Финансовый сектор финишировал снижением на 0,5%. Ралли было отчасти сдержано новостями о том, что в некоторых штатах США был отмечен очередной всплеск заболеваемости Covid-19. Однако инвесторы сосредоточились на перспективах принятия дополнительных мер экономического стимулирования со стороны государства. В прошлый четверг демократы в палате представителей Конгресса США представили законопроект об инвестициях в инфраструктуру стоимостью $1,5 трлн.

Мировые фондовые площадки сегодня растут под влиянием сильных данных PMI в еврозоне. Предварительные индексы деловой активности Европы за июнь оказались выше ожиданий, что уменьшает страхи инвесторов по поводу последствий пандемии и свидетельствует о восстановлении экономической активности после шока. Композитный PMI еврозоны вырос до 47,5 с 32 в мае. Промышленный PMI Франции повысился до 52. Тем не менее риск развития второй волны эпидемии и связанными с ней ограничениями сохраняется. Власти Флориды, Техаса и Калифорнии не торопятся снимать запреты и думают о новых мерах по предотвращению распространения инфекции.

В фокусе внимания также американо-китайские отношения. Советнику главы Белого дома Питеру Наварро пришлось срочно оправдывать свое заявление о разрыве договоренностей о взаимной торговле между США и КНР, спровоцировавшее распродажу в Азии и на американском премаркете. Чиновник заявил, что его слова вырвали из контекста. Трамп поспешил сообщить в Twitter, что все торговые соглашения с Пекином в силе. Эти уточнения успокоили инвесторов.

Азиатские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику. Японский Nikkei растет на 0,3% благодаря повышению PMI в сфере услуг, несмотря на снижение аналогичного индекса в промышленности. Гонконгский Hang Seng прибавляет 1,6%, шанхайский CSI300 — 0,6%. Фондовые площадки Европы открылись ростом на 1-2%.

Спрос на безопасные активы, в том числе на облигации США, умеренный. Ставка по 10-летним трежерис колеблется вблизи 0,71%. Августовский фьючерс на Brent поднялся над уровнем $43 за баррель. Золото торгуется выше $1750 за унцию. Аппетит к риску сегодня присутствует. Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящих торгов закрепится выше 3100 пунктов.

Из макростатистики сегодня в фокусе предварительные данные PMI от HIS Markit за июнь. Консенсус предполагает рост индекса деловой активности в промышленности до 48, в сфере услуг — до 46,5. Позитивная динамика показателей станет еще одним подтверждением того, что экономическая активность восстанавливается после снятия карантинных ограничений.

Индекс настроений от Freedom Finance вновь поднялся до 10 из 100. Показатель отражает беспокойство по поводу негативных последствий пандемии коронавируса для экономики.

Повышение индикатора от минимальных значений может говорить об улучшении перспектив.

Технически S&P500 успешно проходит тест на прочность. Индекс остается выше значимого уровня — 200-дневной средней в районе 3015 пунктов с улучшившимся показателем RSI. Индикатор RSI поднялся выше нейтральной отметки 50, что сигнализирует об улучшении моментума. При этом индикатор MACD остается в минусе, свидетельствуя о сохраняющейся неопределенности. Рынок с высокой вероятностью оставил позади мартовские минимумы и избавился от последующей перекупленности начала июня, но противоречивые сигналы пока скорее указывают на вероятность периода консолидации, чем на развитие нового ралли.