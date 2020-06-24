ПСБ: Рост на улучшении внешнего фона

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ:



Во вторник российский фондовый рынок смог продолжить позитивную динамику на улучшении внешнего фона. Покупкам в российских акциях способствовала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent смог подняться в район 43,5 доллара за баррель. Также поддержку нашему рынку оказала динамика западных площадок. Так, в Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 2%, а в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P500 подтянулись на 0,8% и 0,9% соответственно. На таком фоне к 18.20 мск индекс МосБиржи вырос на 1%, превысив 2790 пунктов. Лидерами торгов выступили ЛСР и Яндекс, прибавившие 4,5% и 3,1% соответственно. Из высоколиквидных бумаг выделим рост акций Норильского никеля на 3%. Хуже рынка торговались бумаги ИнтерРАО и Аэрофлота, потери которых составили порядка 1%. Отметим, что важным фактором поддержки спроса на рисковые активы в рамках сегодняшних торгов стала публикация предварительных индексов деловой активности в производственном секторе и сфере услуг в ведущих экономиках, которые оказались лучше ожиданий. Это подогрело ожидания более быстрых темпов восстановления мировой экономики и способствовало покупкам на рынке акций. В результате индекс МосБиржи смог упрочить позиции и вплотную подойти к уровню 2800 пунктов. Отметим, что для оживления восходящего тренда, рынку необходимо переписывать локальные максимумы, то есть, подниматься выше уровня 2850 пунктов, выступающего ближайшим сопротивлением.



На валютной секции Московской биржи рубль смог укрепиться по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар снизился на 0,6%, уйдя в район 68,6 рубля, евро потерял 0,1%, торгуясь чуть ниже 77,8 рубля. Поддержку рублю в рамках сегодняшней сессии оказала динамика цен на нефть и укрепление валют развивающихся стран. Плюс к этому покупкам в национальной валюте способствовали внутренние факторы, в виде высоких объемов продажи валюты по бюджетному правилу и приближения пика налоговых выплат. На таком фоне пара доллар/рубль отступила в нижнюю половину диапазона 67,5-70 рублей. При этом до конца недели, на наш взгляд, американская валюта продолжит двигаться в рамках данного коридора, с попытками восстановления в конце недели, на фоне потери рублем поддержки со стороны налогового периода.