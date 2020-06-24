Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 24 июня: 3 887,6699 руб/1 г золота и 39,4200/1 г серебра
24 июня 2020
ЦБ РФ с 24 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 3 887,6699 руб.
- 1 грамм серебра - 39,4200 руб.
- 1 грамм платины - 1 825,8700 руб.
- 1 грамм палладия - 4 271,4302 руб.
Стоимость золота
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
11,5700 р. (0,30%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,4800 р. (1,20%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
18,6100 р. (1,03%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
13,2800 р. (0,31%).
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