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ИАЦ «Альпари»: Рубль пользуется слабостью доллара

25 июня 2020

Во вторник, 23 июня, рубль завершил торговую сессию на Мосбирже положительной динамикой. Пара доллар/рубль снизилась на 0,23%, до 68,86 руб., евро/рубль — на 0,03%, до 77,84 руб. 

Поддержку рублю оказали динамика цен на нефть, общее ослабление доллара США и укрепление валют развивающихся стран. Плюс к этому покупкам нацвалюты способствовали продажи валюты по бюджетному правилу и для налоговых выплат.

На положительном внешнем фоне пара доллар/рубль снижалась до отметки 68,55 руб. Против единой валюты рубль укрепился незначительно, а против «британца» даже подешевел.

Евро подскочил до недельного максимума после выхода позитивных экономических данных, а также разъяснений торгового советника Белого дома Питера Наварро относительно торговой сделки США с Китаем. Он заявил, что она все еще в силе. Позднее выступил советник президента США Ларри Кудлоу. Он заявил, что соглашение с Китаем остается неизменным.

Американский президент Дональд Трамп успокаивал инвесторов через Твиттер. Он написал в своем аккаунте, что торговая сделка «вполне цельна», и надеется на продолжение выполнения условий соглашения.

В среду, 24 июня, на торгах в Азии нефть сорта Brent находится на уровне $42,37 за баррель. Общий фон для рубля остается позитивным. Рубль продолжает получать поддержку от слабости доллара и роста цен на нефть. Для продавцов целевая зона находится между уровней 68,20-68,30

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»


/ Сибирское Информационное Агентство /
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