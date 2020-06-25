ИАЦ «Альпари»: Рыночный негатив выстраивается вдоль границ России с Запада на Восток

В среду Мосбиржа не работала по случаю выходного дня, не было торгов ни рублем, ни акциями. В то же время на мировых рынках – разгар рабочей недели. Нефтяные котировки в среду оказались под давлением. Сорт Brent к 18:00 торговался около $40,95 за баррель (-3,94%). Умеренный негатив набирал обороты и царил к этому времени и на западных биржах. Немецкий DAX снижался на 2,26%, британский FTSE100 терял 2,42%, фьючерс на американский индекс S&P500 торговался почти на 1,7% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Незначительный позитив наблюдался лишь в золоте, оно торговалось по $1788 за тройскую унцию (+0,3%).

Участники крупнейших мировых бирж все явнее опасаются второй волны пандемии коронавируса. Дополнительным драйвером для выхода «медведей» на рынка стало рассмотрение в США в вопроса о введении пошлин на импорт из ЕС на сумму $3,1 млрд.

Если «медвежьи» настроения перекинутся завтра ночью с западных рынков на азиатские, то можно ждать открытие торгов акциями на Мосбирже с небольшим понижением, в пределах 1%. Завтра в начале торгов индекс Мосбиржи с высокой вероятностью будет находиться в диапазоне 2760-2815, а индекс РТС – в пределах значений 1270-1295.

Продолжение слабой динамики нефти окажет давление на рубль в начале завтрашних торгов. В четверг утром на валютной секции Мосбиржи торги по доллару начнутся в интервале 68,2-69,6 руб., а евро с высокой вероятностью останется в диапазоне 77,1 – 78,6 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Альпари Евразия»