ИАЦ «Альпари»: С открытия Мосбиржи ожидается ослабление рубля

Во вторник, 23 июня, рубль завершил торговую сессию на Мосбирже положительной динамикой. Пара доллар/рубль снизилась на 0,23%, до 68,86 руб., евро/рубль — на 0,03%, до 77,84 руб.

Поддержку рублю оказали динамика цен на нефть, общее ослабление доллара США и укрепление валют развивающихся стран. Плюс к этому покупкам нацвалюты способствовали продажи валюты по бюджетному правилу и для налоговых выплат.

В среду Мосбиржа не работала по случаю Дня Победы. А за вчерашний день ситуация на финансовых рынках резко ухудшилась. Поводом для снижения аппетита к риску стали новости из ряда стран, которые подтверждают опасения относительно возможности второй волны пандемии коронавируса.

В Калифорнии, Техасе и Аризоне власти сообщили о рекордном росте числа заболевших, а также о рекордном росте числа госпитализаций пациентов. Прирост числа заболевших был также зафиксирован в других странах.

Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что в течение следующей недели общее число подтвержденных случаев заболевания вирусом COVID-19 во всем мире достигнет 10 млн. Это значение будет достигнуто на этой неделе, так как общее число инфицированных составляет 9,5 млн человек, из которых вылечилось 5,5 млн человек.

Также негативное влияние на инвесторов оказали новости о планах США ввести пошлины на товары из Великобритании, Франции, Германии и Испании на сумму в $3,1 млрд. План по повышению пошлин является следствием длительного спора США и ЕС о субсидировании авиапроизводителей.

Рост инфицированных может заставить власти продлить карантины и ввести новые ограничительные меры, что ударит по нефтяному рынку. Торги по рублю откроются на уровне 69,50 руб. за доллар США против закрытия 68,86 во вторник. Если на торгах в Европе негативная динамика по фондовым индексам сохранится, то по паре доллар/рубль стоит ожидать теста 70 руб. за доллар США.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»