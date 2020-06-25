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ПСБ: Инвесторы вспомнили про коронавирус

25 июня 2020

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

К середине недели настроения на мировых рынках существенно ухудшились, что вылилось в волну продаж по широкому спектру активов, прошедшую в среду.

До последнего времени, рынки игнорировали продолжающееся распространение коронавируса. Смещение центров распространения из развитых экономик в развивающиеся и постепенное снятие карантинных ограничений в Европе и США поддерживали ожидание активного восстановления мировой экономики за счет улучшения ситуации в ведущих экономиках. При этом инвесторы спокойно воспринимали активное распространение инфекции в Индии и Бразилии.  

Однако к середине этой недели наметилась существенная активизация коронавируса в США. Так, по итогам среды в Штатах количество заболевших выросло на 34,7 тысячи человек, что сопоставимо с пиковыми значениями апреля (36,4 тыс. чел.). При этом речь не идет о «второй волне», а скорее об активизации первой волны в связи с преждевременным снятием карантинных ограничений. В результате часть Штатов вынуждено активизировать карантинные меры для предотвращения распространения вируса. Это оживило опасения инвесторов относительно усугубления влияния коронавируса на американскую экономику, в следствии чего рынки накрыла волна продаж.

При этом сохраняется и второй основной риск, который инвесторы в последнее время предпочитали игнорировать – рост напряженности в отношениях между США и Китаем. Несмотря на снижение опасений относительно влияние данного противостояния на торговые взаимоотношения двух стран и отсутствие резких заявлений по данному вопросу в последнее врнмя, ухудшение взаимоотношений между странами продолжает оставаться существенным риском, который в дальнейшем может оказать негативное влияние на рынки на фоне опасений ухудшения торговых взаимоотношений и, соответственно, темпов восстановления мировой экономики.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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