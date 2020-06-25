«Альпари Евразия»: Индекс РТС проторгуется 25 июня в коридоре 1265-1290 пунктов

Индекс РТС проторгуется 25 июня в коридоре 1265-1290 пунктов

В среду на фоне опасений по поводу второй волны пандемии Covid-19 основные западные индексы завершили торги падением. Российские акции не торговались, на бирже был выходной. А во вторник торги завершились ростом. По итогам вторника рублевый индекс МосБиржи на дополнительной сессии прибавил 0,61%. Долларовый индекс РТС на фоне укрепления рубля к доллару вырос сильнее, на 1,94%. Среди лидеров роста – TCS (+4,69%) и «Яндекс» (+3,3%). Американский индекс Dow Jones снизился при этом на 2,72%.

Сегодня утром большинство индексов стран АТР снизилось на 1,0-2,3%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался вблизи 3 034 п., на 0,5% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Снижение азиатских рынков задают негативный внешний фон перед открытием рынка российских акций, торги начнутся снижением. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2755-2810 пунктов, по индексу РТС — 1265-1290 пунктов.

Торгов по рублю в среду также не было, а во вторник рубль укрепился. По итогам дня на МосБирже доллар подешевел до 68,8625 руб. (-15,75 коп.). Европейская валюта снизилась до 77,8425 руб. (-0,75 коп.). В среду, пока торги валютой на Мосбирже были закрыты, нефтяные котировки заметно снизились. Сегодняшние торги рублем на этом фоне откроются его снижением. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 68,3-69,7 руб., для европейской валюты — в пределах 77,2-78,7 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Альпари Евразия»