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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 25 июня: 3 929,9399 руб/1 г золота и 39,5200/1 г серебра

25 июня 2020
ЦБ РФ с 25 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 3 929,9399 руб.
  • 1 грамм серебра - 39,5200 руб.
  • 1 грамм платины - 1 828,0900 руб.
  • 1 грамм палладия - 4 293,5698 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 42,2701 р. (1,09%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,1000 р. (0,25%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 2,2200 р. (0,12%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 22,1398 р. (0,52%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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