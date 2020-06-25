Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 25 июня: 3 929,9399 руб/1 г золота и 39,5200/1 г серебра ЦБ РФ с 25 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 929,9399 руб.

1 грамм серебра - 39,5200 руб.

1 грамм платины - 1 828,0900 руб.

1 грамм палладия - 4 293,5698 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 42,2701 р. (1,09%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,1000 р. (0,25%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 2,2200 р. (0,12%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 22,1398 р. (0,52%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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